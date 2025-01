Lutte contre la criminalité urbaine : Un réseau de malfrats démantelé par la Police Nationale à Ouagadougou

publicite

Le Commissariat de Police de l’Arrondissement n°06 de la ville de Ouagadougou a démantelé un groupe de délinquants qui s’étaient spécialisés dans les agressions et vols à main armée à l’aide d’un fusil kalachnikov dans la ville de Ouagadougou.

Pour ce qui est de leur mode opératoire, ces malfrats, armés de kalachnikov, sillonnaient en binôme plusieurs quartiers de la capitale burkinabè, notamment Cissin, Kouritenga, Paglayiri et Pissy. Lorsqu’ils rencontraient un individu, voire un binôme d’individus, ils les tenaient en respect et les dépouillaient de tous leurs biens et n’hésitaient pas à faire usage de leur arme en cas de résistance. Après leur forfait, la kalachnikov était soigneusement cachée au domicile d’un des leurs et le butin était par la suite partagé entre eux.

Grâce à la collaboration des populations, les investigations ont permis d’appréhender trois (03) membres du groupe et de saisir plusieurs objets dont une kalachnikov, un chargeur garni de seize (16) munitions et deux (02) motos.

La Police Nationale réitère ses remerciements aux citoyens grâce à qui ce résultat a été atteint. Elle les exhorte par ailleurs à la vigilance, notamment à être prudent en circulation lorsqu’il fait tard, à éviter au maximum de traverser ou de fréquenter tardivement les espaces ou réserves vides surtout seul, et à toujours poursuivre la dynamique de dénonciation aux numéros verts mis à leur disposition que sont les 17, 16 et le 1010.

La Police Nationale, une force publique au service des citoyens !

Source : Police nationale

