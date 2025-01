Opération Casiers vides : Le ministre salue l’engagement des acteurs de la justice

publicite

Le ministre de la Justice et des Droits humains, chargé des Relations avec les Institutions, Garde des Sceaux, Me Edasso Rodrigue Bayala, a effectué une sortie terrain le mardi 21 janvier 2025 pour toucher du doigt les réalités de l’opération spéciale “casiers vides”. Le ministre a visité plusieurs sites de déroulement de l’opération afin d’encourager les acteurs de la justice qui y sont engagés.

Près de 2000 dossiers latents en justice doivent être épurés par une opération spéciale dénommée “casiers vides”. C’est l’objectif ultime de l’opération. Le ministre Edasso Rodrigue Bayala est allé encourager et féliciter les acteurs de la justice pour leur engagement et leur dévouement pour apurer les dossiers de justice en souffrance depuis des années.

Débutées le 20 janvier, ces audiences spéciales vont s’étaler sur 10 jours. Dans le collimateur, plus de 2000 dossiers à juger. Le boulot est titanesque et le ministre Edasso Rodrigue Bayala, un pur produit du système judiciaire, est au courant.

C’est l’une des raisons qui a conduit le ministre en charge de la justice à venir encourager les hommes à la toge qui sont d’ailleurs déjà à la tâche. Le premier site visité par le ministre, c’est la salle d’audience de la mairie de l’arrondissement 4. Une salle réquisitionnée pour cette opération spéciale de jugement. Là, nous avons assisté à une audience qui a duré à peine 10 minutes.

Un cas de destruction volontaire de biens. L’avocat du prévenu à l’ouverture du procès a aussi fait remarquer que le fait délictuelle de son client date de plus de trois ans. Les textes sont clairs en matière délictuelle. Après 3 ans, l’action publique s’estompe, il y a prescription. L’avocat a donc demandé au juge de notifier cela et d’éteindre l’action publique à l’encontre de son client. Le procureur, au regard de la loi, ne pouvait en dire autrement.

Il a aussi demandé au juge d’éteindre l’action publique et laver le prévenu de toute condamnation en ce qui concerne le dossier. Ce qui fut fait naturellement. C’est dans ces circonstances que le ministre est venu féliciter ces hommes à la tâche pour rendre justice. Après la salle d’audience de l’arrondissement 4, le cap est mis sur le tribunal de grande instance Ouaga I où plusieurs dossiers sont aussi à l’ordre du jour.

Le ministre a rencontré, avocat greffier juge et procureur. Toujours les mêmes maîtres mots, encouragements et félicitations pour le travail abattu. Pour le moins, que l’on puisse dire, c’est que les anciens dossiers ont été dépoussiérés et traités.

Le taux de traitement est d’ailleurs de 95 % selon le ministre Edasso Rodrigue Bayala qui fait savoir que pour la journée du 20 janvier 2025, dans les différents tribunaux ouverts pour cette opération spéciale, sur 10 dossiers au moins 9 ont été jugés.

Il faut rappeler que pour la plupart de ces dossiers, pour la majorité, il y a prescription.

Mais cela n’enlève en rien le caractère important de la tenue de ces audiences selon Edasso Rodrigue Bayala. À l’en croire, cela va permettre d’évacuer les anciens dossiers et d’amorcer un nouveau départ afin de juger avec plus de célérité les nouveaux dossiers.

Le ministre a, pour terminer, invité le public à venir suivre les différents procès en ce sens qu’ils sont parfois pédagogiques et permettent d’avoir une bonne connaissance des lois.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

