AES : Le passeport bientôt mis en circulation au Burkina Faso

Le directeur général de l’Office National d’Identification (ONI), Arzouma Daouda Parfait LOURE, a présenté le samedi 25 janvier 2025 à Ouagadougou à la presse nationale le nouveau passeport de l’Alliance des États du Sahel (AES).

Le 29 janvier 2025 est la date de mise en circulation du passeport de l’Alliance des États du Sahel (AES) au Burkina Faso. C’est l’information portée à la connaissance des hommes de médias par le directeur général de l’Office national d’identification(ONI). Monsieur Arzouma Daouda Parfait LOURE a également tenu à rassurer la population burkinabè de la disponibilité de ce passeport AES à la date indiquée.

Selon M. LOURE, le nouveau passeport de l’AES est un document de voyage conforme aux normes internationales en matière de biométrie et de sécurité comme le dicte l’organisation de l’aviation civile internationale (OACI). « Ce nouveau passeport est un document qui est doté d’innovations technologiques et qui offre une meilleure protection contre la falsification », a-t-il précisé.

Selon le directeur général de l’ONI, sur la première page de couverture en haut, il est mentionné Confédération de l’Alliance des États du Sahel (AES) et cela signifie que l’AES a son propre passeport commun aux trois (03) états membres (Mali, Niger, Burkina). Juste en bas, il est mentionné le pays émetteur qui est Burkina Faso, suivi des armoiries du pays avec la devise « La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons».

Plus bas, figure l’inscription de la nature du passeport en français et en anglais. Le passeport de couleur verte est un passeport ordinaire, celui de couleur bleu est un passeport de service et celui de couleur rouge est un passeport diplomatique.

Le dernier élément sur la page de couverture est la présence d’un symbole indiquant la présence d’une puce électronique à l’intérieur du passeport qui permet sa lecture automatique dans les aéroports.

La dernière couverture du passeport est estampillée du logo de l’AES en or. A l’intérieur du passeport, il y a la page en polycarbonate qui est la page de données conçue en matière spéciale garantissant la durabilité du document. Le passeport AES a une durée de 5 ans et comprend 34 pages.

Le directeur général de l’ONI a rassuré les Burkinabè détenteurs de l’ancien passeport de sa légalité jusqu’à sa date d’expiration.

Source : Service d’information du gouvernement

