La NOVI appelle « à sortir massivement le 28 janvier 2025 pour montrer que les peuples du Sahel font bloc autour des décisions souveraines de leurs chefs d’État »

Ceci est une déclaration du parti politique Nouvelle Vision (NOVI) sur l’actualité au Sahel.

A quelques jours de la sortie officielle du Burkina Faso de la CEDEAO le 28 janvier 2025, notre parti politique, la Nouvelle Vision (NOVI) tient tout d’abord à saluer les plus hautes autorités du pays, et en priorité le chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE pour cette décision historique qui marque une nouvelle ère dans notre autodétermination en tant que pays souverain.

Il n’est plus nécessaire de rappeler que la CEDEAO a violé tous les engagements vis-à-vis des pays du sahel, vis-à-vis de ses propres textes. Et pire encore, une organisation manipulée par des puissances étrangères en l’occurrence la France n’est plus un secret de polichinelle.

En outre, la Nouvelle Vision salue la création de la Confédération « Alliance des Etats du Sahel » (AES) pour répondre aux besoins des peuples du Sahel et faire face aux défis sécuritaires, humanitaires et socio-économiques. Cette alliance est la pièce maitresse d’un nouveau paradigme, d’une nouvelle volonté de rompre avec les anciennes habitudes néocolonialistes et impérialistes, pour bâtir nous-mêmes, ensemble nos visions pour le bien de nos peuples.

C’est ainsi que la Nouvelle Vision salue avec tout le mérite, les trois chefs d’Etats, le Général Assimi Goïta, le Général Abdourahamane Tiani et le Capitaine Ibrahim Traoré, pour ce courage et cet engagement énorme face à toutes ces pressions pour empêcher l’Alliance d’atteindre ses objectifs. Il ne fait aucun doute que nous avons foi, en tant que parti politique et en tant que jeunes, aux objectifs de la Confédération « Alliance des Etats du Sahel » et soutenons pleinement cette organisation qui ne fait que démontrer au reste du monde sa crédibilité.

La Nouvelle Vision invite les partis politiques à donner de la voix, à véritablement accompagner l’AES qui est aujourd’hui notre seul moyen à faire face à l’adversité venant de l’extérieur et de l’intérieur pour maintenir nos peuples dans l’asservissement.

De ce pas, nous invitons les peuples Burkinabè, Malien et Nigérien à sortir massivement le 28 janvier 2025 pour montrer à qui veut le voir, ou l’entendre, que les peuples du Sahel font bloc autour des décisions souveraines de leurs chefs d’État.

La Patrie ou la mort, nous vaincrons !

Fait à Ouagadougou le 26 janvier 2025

Le Président

Abdoudramane Sawadogo

