Ouagadougou : Les chauffeurs de taxi s’engagent contre le VIH/SIDA et les IST

Les chauffeurs de taxi de la région du Centre ont été conviés à une conférence de sensibilisation sur le VIH/SIDA et les IST, organisée conjointement par le Conseil national de l’économie informelle et le Secrétariat permanent de lutte contre ces maladies. Cette rencontre, qui s’est tenue le 25 janvier 2024 à Ouagadougou, visait à informer et à équiper les participants d’outils nécessaires pour se protéger.

Selon l’annuaire statistique du ministère des transports de 2020, il ressort que la seule ville de Ouagadougou comptait près de 2000 taxis en 2012. Ce chiffre est passé à plus de 5000 taxis en 2020, soit une augmentation de plus de 50%.

Conscient de cet enjeu, le Conseil National de l’Economie Informelle, en collaboration avec le Secrétariat Permanent de Lutte contre les IST, a lancé une vaste opération de sensibilisation auprès des professionnels du taxi. La région du Centre a été la dernière en date à bénéficier de cette initiative, le 25 janvier 2025.

Hors de leurs compagnons habituels que sont les taxis, les taximen ont été sensibilisés sur la présence du VIH et les moyens de prévention. « S’il y a des gens qui sont vulnérables, ce sont les taximen, parce qu’ils sont sur le terrain 24H/24. Il est donc nécessaire de les sensibiliser afin qu’ils se rappellent de la maladie qui est le SIDA qui est toujours là. Il faut qu’ils adoptent les mesures préventives », a insisté Salif Nikiéma, Président du conseil national de l’économie informelle du Burkina Faso.

Cette initiative faut-il préciser a été saluée par la fédération nationale des taximen et des travailleurs du secteur des transports du Burkina (FNTT-STB). « Cette formation nous va droit au cœur, on attendait cela il y a très longtemps, et on a pu avoir ca aujourd’hui. C’est important pour nous parce que nous sommes les acteurs directs concernés, nous travaillons beaucoup avec la population. Donc la formation va nous accompagner et nous donner les conduites à tenir, pour éviter les maladies », a reconnu Oumarou Kiema, président de la FNTT-STB.

Pour le Secrétariat permanent du conseil national de lutte contre le SIDA et les IST, cette initiative représente un atout supplémentaire dans la lutte contre ces maladies. Le SP/CNLS-IST s’est engagé à apporter tout son soutien pour endiguer ce mal.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

