100 ans du Petit Séminaire de Pabré : 365 jours de célébration lancés

1925-2025, voilà maintenant 100 ans que le petit séminaire Saint François de Sales de Pabré (PSP) est au service de l’Église et de la société burkinabè. Le samedi 25 janvier 2025, le top départ de la commémoration de ce jubilé qui va s’étendre sur une année, soit jusqu’au 24 janvier 2026 a été donné.

« Cent ans du Petit Séminaire de Pabré : Déo gracias, Œuvrons pour ton rayonnement » c’est le thème retenu pour ces 100 ans de célébration du Petit séminaire Saint François de Sales de Pabré (PSP). Lequel jubilé a pour objectif de créer un cadre de rencontre et de partage autour des actions de grâce.

Ces 365 jours seront également une occasion de rappeler les apports de ce « premier séminaire» au Burkina Faso afin de poser des bases d’un futur solide selon le l’abbé Mathieu Nicolas Koala, supérieur du petit séminaire Saint François de Sales de Pabré

Pour son top départ, une messe de reconnaissance et grâce à été donnée. Courant celle-ci, l’abbé Mathieu Nicolas Koala, supérieur du (PSP) a fait un cours d’histoire sur cette institution. A l’écouter, ce séminaire, en sa qualité de premier établissement post-primaire et secondaire du Burkina Faso a beaucoup œuvré pour la société notamment en lui fournissant des cadres et dans le social.

« Nous sommes heureux de célébrer ce jubilé. En 100 ans il y a vraiment beaucoup de choses à dire. C’est une maison pionnière. C’est le premier établissement post-primaire et secondaire. On peut dire également que c’est le premier établissement supérieur. Nous avons aussi eu le premier barrage du Burkina Faso en 1915 et bien d’autres », a rappelé Abbé Mathieu Nicolas Koala.

A l’occasion, 23 séminaristes ont reçu leur confirmation. Parlant des réalisations de ce site, il a cité entre autre, le grand jardin de 4 hectares, les Teks de Pabré, la grande forêt, et la grotte de 1931 etc. Ainsi il a lancé un plaidoyer pour une collecte de fonds afin de réhabiliter l’endroit. Cela, pour les générations à venir. Présent à cette cérémonie, Mgr Prosper Kontiebo a soutenu cet appel.

« Nous célébrons l’ouverture du jubilé. C’est une action de grâce deo gratias Nous voulons par la même occasion inviter tout le monde à s’investir pour que le petit séminaire puisse rayonner davantage. Le séminaire n’est pas que la formation des prêtes. Beaucoup qui viennent d’ici sont aujourd’hui dans la fonction publique, sont dans la vie de notre nation», a appelé l’archevêque de Ouagadougou.

En guise d’histoire, ce séminaire dans son effectif général a sorti deux Présidents du Faso dont Maurice Yaméogo et Jean Baptiste Ouédraogo. Fort de 34000 séminaristes formés, 93% des travailleurs (États et privés) et 7% de prêtres y sont sortis.

Aussitôt lancées, les activités de la journée se sont annoncées chaudes. Après la messe du lancement, des activités sportives et une nuit culturelle sont dans le menu de la journée. Aussi, durant l’année, chaque jour, des prières seront animées jusqu’à la clôture prévue le 24 janvier 2026.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

