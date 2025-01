Burkina Faso, Mali, Niger : Un front uni face à la CEDEAO

publicite

En prélude aux futures discussions avec la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) consécutives au retrait de leurs pays de l’instance sous régionale, les Ministres des Affaires Étrangères de la Confédération des États du Sahel (AES) se sont réunis le 26 janvier 2025 à Ouagadougou au Burkina Faso. À l’issue de la session, les ministres ont convenu d’une approche globale pour les futures négociations avec la CEDEAO, dans l’intérêt supérieur des populations de la région.

La déclaration de Ouagadougou, prononcée par Karamoko Jean Marie TRAORE, Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabè de l’Extérieur du Burkina Faso, marque un tournant dans les relations politiques en Afrique de l’Ouest. Suite au retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO, les trois pays ont renforcé leur coopération au sein de la Confédération des États du Sahel (AES).

Cette réunion ministérielle des trois pays avait pour objectif principal d’évaluer les relations futures entre l’AES et la CEDEAO, dans un contexte marqué par des tensions et des divergences de vues. Désormais l’AES se positionne comme une alternative à la CEDEAO, offrant un espace de souveraineté et de coopération plus adapté aux spécificités des pays du Sahel.

La réunion ministérielle a permis d’élaborer une stratégie commune pour les futures négociations avec la CEDEAO. Les ministres ont souligné l’importance de préserver les intérêts des populations de la région et de construire un partenariat gagnant-gagnant avec l’organisation sous régionale. « Les Ministres ont eu une convergence de vues sur l’approche globale des futures négociations avec la CEDEAO dans l’intérêt supérieur des populations », a indiqué Jean Marie Karamoko Traoré.

A l’entendre, la naissance d’une nouvelle dynamique régionale en Afrique de l’Ouest résulte de l’aspiration à une plus grande souveraineté des États membres de l’AES, la volonté de coopérer pour relever les défis communs de la région. D’ailleurs la réunion ministérielle a salué les dirigeants des trois pays, pour leur vision et leur détermination à faire de l’AES une réalité. La rencontre de Ouagadougou qui s’est tenue sous la présidence de Son Excellence Monsieur Abdoulaye DIOP, Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale de la République du Mali, pays assurant la présidence de la Confédération AES se veut claire.

« L’examen de cette situation a débouché sur une convergence complète entre nos pays nos chefs d’États et nos peuples de l’approche des relations entre la CEDEAO et l’Alliance des États du Sahel (AES). Désormais, les déçussions au sein de notre espace doivent tenir compte de l’existence de l’AES entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, en tant qu’acteurs unis pour avoir des discussions avec la CDEAO dans un esprit de coexistence pacifique dans un esprit de responsabilité. Et ce, dans le souci de pouvoir préserver les intérêts de toutes les populations », a appuyé Abdoulaye Diop.

D’ailleurs, En adoptant un passeport commun, les trois pays de l’AES manifestent leur engagement à renforcer la coopération régionale et à promouvoir la mobilité de leurs populations, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de leur espace.

BAKARY Yaou Sangaré, Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur de la République du Niger quant à lui, rassuré la population de la réussite de la sortie de la CEDEAO et appelé à l’unité nationale. Il a souligné la nécessité de soutenir les dirigeants et de s’ouvrir à la coopération internationale. Par ailleurs, il a invité la population à célébrer en masse cette nouvelle étape, marquant ainsi une rupture avec l’ancienne organisation régionale.

