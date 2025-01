Formation en coaching : 31 impétrants reçoivent leurs parchemins à l’Académie Conférencier-Formateur-Coach

publicite

L’Académie Conférencier-Formateur-Coach (CFC) a organisé, le samedi 25 janvier 2025 à Ouagadougou, son congrès international de certification. Une cérémonie au cours de laquelle 31 impétrants ont reçu leurs attestations de certification dans deux catégories différentes à savoir Conférenciers-Formateurs-Coachs et Team Builders professionnels.

Ils sont des conférenciers, des formateurs, des coachs et des teams builders professionnels à recevoir leurs parchemins de formation de l’Académie Conférencier-Formateur-Coach (CFC). Les 31 impétrants sont issus de cinq promotions, dont quatre dans les domaines de conférencier, formateur et coach, et une en Team Builder professionnel.

Pour le fondateur de l’académie CFC, coach Ézéchiel Ouédraogo, ces nouveaux professionnels certifiés ont démontré leur expertise lors des stages pratiques, validant ainsi les compétences acquises tout au long de la formation. Il a souligné également que l’académie prévoit d’enrichir ses programmes de formation en intégrant de nouveaux modules pour répondre aux besoins évolutifs du marché.

« Il y a des activités que les candidats font sur le terrain qui nous prouvent qu’ils ont appris, qu’ils l’ont mis en pratique. Et c’est après ça qu’on fait la certification. Et pour nous, c’est d’approfondir notre curricula de formation, pour offrir plus de technicité, plus de profondeur pour avoir des coachs qui soient en même temps dynamiques pour répondre aux besoins grandissants sur le marché. Que ce soit en termes de formateurs, en termes de coaching et aussi d’art oratoire », a-t-il indiqué.

Pour les nouveaux diplômés, cette formation a été une opportunité qui leur ont permis de perfectionner les compétences afin de contribuer au développement personnel des entrepreneurs. « Cette formation m’a permis d’exceller dans ce domaine. Elle m’a permis d’influencer, de transmettre et de coacher pour révéler le meilleur potentiel des entrepreneurs que nous accompagnons », a précisé Reine Valmede/Ouattara, nouvelle diplômée.

Certifié en tant que Team Builder professionnel, Euloge Babatoundé Olou, se fixe des missions qui visent à accompagner les entreprises à renforcer leur esprit d’équipe. « Mon rôle en tant que team builder sera d’aider les entreprises à renforcer la cohésion de leurs équipes et à les mobiliser autour de leurs objectifs communs », a-t-il expliqué.

L’Académie Conférencier-Formateur-Coach (CFC) est née de l’idée de former des coachs et des Team Builders professionnels qui impactent positivement leurs sociétés et leurs entourages à travers le développement personnel. L’académie offre des formations en leadership, en technique d’art oratoire et coaching.

Amidou OUEDRAOGO et Soumaïla MALO (stagiaires)

Pour Burkina 24

