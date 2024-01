Burkina Faso : Des teams builders et conférenciers, formateurs et coachs prêts à servir

L’académie Conférencier-Formateur-Coach (CFC) a procédé, le samedi 27 janvier 2024, à l’occasion d’une soirée, à la remise des certificats de ces anciens étudiants devenus désormais team builders et conférenciers, formateurs et coachs.

Ils sont au total 21 récipiendaires de la promotion 1 et 2 en team builders et 13 impétrants en conférenciers, formateurs, coachs de la cuvée des promotions 13 et 14 à recevoir après 3 mois de formations leurs certifications.

Au cours de ses 90 jours de formations ces désormais team builders et conférenciers, formateurs et coachs ont reçu de la part de l’académie Conférencier-Formateur-Coach (CFC) un apprentissage de qualité selon les impétrants.

Sandrine Ouattara, représentante de la promotion 14 a indiqué que durant ces mois les formateurs à travers « différents modules vous amènent à vous découvrir vous-même mais, aussi ce que vous pouvez apporter aux autres et découvrir les techniques de coaching et de formation. Ça été un parcours de transformation personnelle et de construction ». Elle a également traduit sa reconnaissance à l’ensemble de l’équipe de l’académie CFC pour cette opportunité.

Au vu du grand nombre des coachs sur le marché burkinabè Isis Bikoï, directrice du cabinet Behind mind, ex directrice générale de l’académie CFC, a souligné malheureusement que peu sont réellement des coachs. À l’écouter, le coaching c’est un métier qui s’apprend dans une école. « Et l’académie CFC est la première école de certification de coaching au Burkina Faso et je pourrais oser dire à ce que je sache de l’Afrique », a-t-elle laissé entendre.

Ainsi avec cette cuvée de team builders et conférenciers formateurs et coachs, « c’est une fierté de voir ces gens qui ont donné d’eux-mêmes 3 mois de cours pour un processus de certification. Ils ont eu envie d’apprendre pour se certifier pour être d’excellents conférenciers et formateurs », a fait savoir Isis Bikoï.

Toutefois elle a invité les récipiendaires à plus d’abnégation pour la suite de leurs carrières. « C’est maintenant que ça commence. Et j’aime à dire qu’on ne devient pas coach parce qu’on veut se faire de l’argent, oui c’est une raison mais, on devient coach parce qu’on aime l’humain et parce qu’on a envie d’accompagner. Il faut qu’ils se battent pour faire valoir leur diplôme », a souligné la directrice du cabinet Behind mind, ex directrice générale de l’académie CFC.

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

