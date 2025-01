RD Congo : Chaude journée à Kinshasa, les ambassades de France et du Rwanda incendiées partiellement

publicite

La population congolaise à Kinshasa et dans plusieurs autres villes du pays est montée au créneau, ce mardi 28 janvier 2024. Elle a manifesté son soutien indéfectible à l’armée et aux Walezendo, des jeunes patriotes congolais qui combattent aux côtés des FARDC (Forces armées de la République démocratique du Congo) depuis la renaissance de la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda. Les manifestants se sont pris à certaines chancelleries occidentales et africaines à Kinshasa dont entre autres les ambassades de France et du Rwanda qui ont été partiellement incendiées.

La suite après cette publicité

«L’ambassade de France à Kinshasa a été attaquée ce matin par des manifestants, qui ont provoqué un incendie désormais maîtrisé. Ces attaques sont inadmissibles. Tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité de nos agents et ressortissants», a annoncé le ministre français des affaires étrangères, Jean Noël Barrot dans un message posté sur son compte X dans la matinée de ce 28 janvier 2025.

Les manifestants se sont aussi rendus dans certaines emprises diplomatiques comme celles du Kenya et de l’Ouaganda. Ces pays sont suspectés de soutenir les rebelles du M23. Le Kenya n’a pas tardé à condamner cet acte et à appeler au respect du droit international.

L’Ouganda quant à lui a suspendu les vols de sa compagnie vers Kinshasa après l’escalade des manifestants congolais dans son ambassade.

Après ici, les manifestants se sont déportés également à l’ambassade de Belgique. Pour Bernard Quintin, ministre belge des affaires étrangères, ces actes sont inadmissibles.

«Des manifestants ont attaqué plusieurs ambassades à Kinshasa, dont celle de la Belgique. Ces actes sont inadmissibles. Les autorités ont réagi pour reprendre le contrôle. La sécurité des missions diplomatiques doit être garantie par les autorités, comme l’exige la Convention de Vienne», a rappelé le ministre belge des affaires étrangères.

Dans un communiqué, le gouvernement congolais à travers le ministère des affaires étrangères a dit regretter ces actes de vandalisme qui ont ciblé certaines représentations diplomatiques basées à Kinshasa.

Par le même biais, le gouvernement dit avoir pris des mesures pour assurer la sécurité des missions diplomatiques et leurs biens. Il a exhorté le personnel diplomatique à la prudence.

Par ailleurs, enfin de soirée, les USA ont annoncé la fermeture de leur ambassade à Kinshasa jusqu’à nouvel ordre. Entre-temps à Goma, la situation reste toujours préoccupante où les rebelles contrôlent plusieurs quartiers de la ville.

Willy SAGBE

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite