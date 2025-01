Pama : Le Chef d’État-Major de l’Armée de Terre (CEMAT) encourage les Forces combattantes

publicite

Le 25 janvier 2025, au lendemain de l’attaque terroriste ayant visé plusieurs positions dans la localité de Pama, le Chef d’État-Major de l’Armée de Terre (CEMAT) a conduit une importante délégation pour une visite opérationnelle. Cette mission s’inscrit dans une dynamique de réaffirmation du soutien indéfectible des autorités militaires aux Forces engagées, ainsi qu’aux populations locales éprouvées.

Conscient des défis posés par cette attaque, le CEMAT a salué le courage et la résilience des militaires, gendarmes, policiers et VDP qui ont fait face à la situation.

Il a également transmis les encouragements de la hiérarchie militaire et de la nation entière, tout en leur prodiguant des conseils avisés et des instructions fermes sur la vigilance, la discipline et la cohésion.

Dans un entretien direct et mobilisateur, il a tenu à rassurer sur les mesures prises pour renforcer les moyens matériels et logistiques des unités.

Il a rappelé l’importance de chaque combattant dans la sécurisation de la localité et la protection des populations, tout en appelant à une riposte méthodique et déterminée face à toute menace future.

Au-delà des échanges avec les troupes, cette visite a permis de mieux prendre en compte les besoins et préoccupations des populations locales. Malgré des tentatives de semer le doute par des vidéos et audios relayés sur les réseaux sociaux, la situation est désormais sous contrôle, et les Forces sont pleinement remobilisées.

En quittant Pama, le CEMAT a laissé derrière lui des hommes galvanisés, déterminés à protéger la nation et à préserver les acquis obtenus au prix de lourds sacrifices. Ce déplacement symbolise la résilience collective et la ferme volonté des Forces armées de défendre chaque centimètre du territoire national.

Source sécuritaire

