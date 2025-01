Fada N’Gourma : La population soutient le retrait des pays de l’AES de la CEDEAO

publicite

A Fada N’Gourma, ce mardi 28 janvier 2025, la place des Martyrs de la cité de Yendabili a vibré sous les slogans et les discours de la coordination régionale de la Veille citoyenne de l’Est. Face à une foule, composée d’autorités administratives, de représentants des communautés locales et des pays voisins (Niger, Mali, Ghana), ainsi que de forces vives de la région, le message était clair : « Non au néocolonialisme, non à la trahison des peuples africains ! »

Cet événement, marqué par des prestations artistiques et des prises de parole engagées, avait pour objectif de saluer le courage des présidents de l’Alliance des États du Sahel (AES), le Mali, le Niger et le Burkina Faso qui ont claqué la porte de la CEDEAO.

Momini Yougbaré, secrétaire général de la Veille citoyenne de l’Est, a rendu un hommage aux « efforts pour la souveraineté totale de nos États » et à la bravoure des forces combattantes engagées sur le front.

Des vivres et de l’argent ont été mobilisés au profit des Forces de défense et de sécurité de la ville de Pama, dans la Kompienga, pour les soutenir. « La locomotive transportant les peuples de l’AES est sans rétroviseur.

Nous n’avons aucune raison de regarder en arrière », a-t-il lancé s’adressant directement aux dirigeants de la CEDEAO. La population rassemblée à la Place des Martyrs, c’était des discours appuyés par des cris de la foule scandant « Le pouvoir au peuple ! »

Les intervenants, unanimes, ont appelé à l’unité et à la solidarité avec les présidents de l’AES, tout en dénonçant l’impérialisme occidental et ses « valets ». Pour eux, cette rupture avec la CEDEAO symbolise un pas décisif vers une véritable indépendance et un avenir radieux pour les peuples de la région.

Dans plusieurs autres villes, un meeting a été organisé pour saluer le premier anniversaire du retrait de l’AES de la CEDEAO.

Amadou SOW

Correspondant de Burkina 24 à Fada N’Gourma

