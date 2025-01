Nayala : 11 terroristes neutralisés, deux capturés

publicite

Le 23e bataillon d’intervention rapide (BIR 23) a neutralisé 11 terroristes, en a capturé deux autres et récupéré des armes et du matériel, au cours d’une opération de sécurisation dans sa zone d’intervention au Nayala et environnant, selon des sources sécuritaires.

La suite après cette publicité

Les hommes du capitaine Zallé ont aussi comptabilisé, côté ennemi, six armes à feu récupérés, 12 boites de munitions calibre 12, 17 motos dont 3 parties en feu, 27 plaques solaires, 10 téléphones, des vivres et d’autres matériels divers. L’opération a été jugée comme un «coup parfait», aucune perte en vie humaine n’ayant été enregistré côté ami.

En fin décembre, les combattants du BIR 23 avaient violemment répondu à un groupe terroriste terré dans les encablures de la commune rurale de Gassan, tuant 6 bandits et récupérant des kalaches et PKSM, des munitions, 14 motos, 8 téléphones, du matériel sanitaire et des médicaments.

Pour le gouverneur de la Boucle du Mouhoun, Bassinga qui ne cesse de saluer le BIR 23, la quiétude qui s’est relativement améliorée dans sa région, s’est renforcée depuis l’arrivée de ce bataillon.

Selon lui, plusieurs villages de la zone ont été réinstallés grâce à l’action conjuguée des différences Forces combattantes en présence.

La Boucle du Mouhoun est l’une des régions qui abritent un nombre notable de terroristes mais qui sont désormais traqués sans répit.

Source : Agence d’Information du Burkina

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite