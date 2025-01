RDC | Goma : Le président Tshisekedi annonce une «riposte vigoureuse et coordonnée » en cours pour traquer les rebelles

publicite

Le président congolais Félix Tshisekedi s’est adressé à ses compatriotes dans la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 janvier 2025, après la presque chute de la ville de Goma entre les mains des rebelles du M23 et leurs alliés rwandais. Le président Félix Tshisekedi a annoncé qu’«une riposte vigoureuse et coordonnée est en cours».

«Permettez-moi de vous rassurer : une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours», a d’entrée de jeu lancé le chef de l’État congolais. Il a affirmé que «les vaillantes Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC), symbole de courage et de patriotisme, sont pleinement mobilisées, prêtes à défendre chaque centimètre de notre territoire».

À cet effet, le président Tshisekedi a rendu hommage aux FARDC et aux jeunes patriotes congolais Wazalendo qui se battent avec «héroïsme» sur le terrain des opérations. «Votre bravoure, votre discipline et votre engagement sans faille inspirent et mobilisent tout un peuple déterminé à défendre son territoire. Sachez-le, la République ne vous abandonnera jamais. Votre combat est le nôtre, et vos sacrifices ne seront jamais oubliés. Vous incarnez l’honneur de la nation congolaise», a-t-il déclaré.

Pour le président Tshisekedi les évènements qui ont eu lieu à Goma ne constituent pas seulement une attaque contre la République, mais une offense à l’histoire et à la dignité du peuple congolais. «En ces moments difficiles, je vous appelle à la résilience et surtout à la résistance», a-t-il invité.

Il a poursuivi que ce combat n’est pas celui des seules FARDC mais le combat de tout le peuple congolais. «Le combat de notre identité congolaise, afin de léguer aux générations futures un pays prospère et en paix», a-t-il appuyé.

Conscientisant toujours ses compatriotes, le chef de l’État congolais a souligné que l’heure est «grave». Il a soutenu que ce «moment critique» leur offre l’opportunité de montrer au monde «ce qui fait notre force : notre unité sans laquelle tous nos efforts seraient vains».

«Je vous appelle à être vigilants, mais à ne pas céder à la haine, aux divisions ou à la violence», a-t-il avancé tout en condamnant les actes de vandalisme contre certaines emprises diplomatiques à Kinshasa, le mardi 28 janvier 2025.

Aussi Félix Tshisekedi, a-t-il dans son message appelé les jeunes congolais à s’enrôler massivement dans l’armée. «À la jeunesse congolaise, pilier et espoir de notre nation, je vous exhorte à répondre massivement à l’appel de la patrie. Le moment est venu de vous lever, de mettre votre énergie et votre créativité au service de la nation. Nous devons renforcer nos rangs, et chaque jeune Congolais prêt à défendre son pays a une place au sein de nos Forces Armées. Enrôlez-vous massivement dans l’armée ! Vous êtes le fer de lance de notre projet, et votre mobilisation est déterminante pour la victoire finale», a-t-il interpellé.

Par la même occasion, il a exhorté ses compatriotes à se mobiliser et à contribuer pour l’effort de guerre. «J’appelle donc la nation entière : hommes et femmes, jeunes et vieux, acteurs politiques, opérateurs économiques, membres de la société civile, confessions religieuses, artistes et sportifs, à se mobiliser, à faire bloc derrière nos vaillantes Forces Armées et à contribuer, chacun à son niveau, à l’effort de guerre», a-t-il notifié.

Le président congolais s’est aussi adressé à la communauté internationale ainsi qu’à l’Union africaine quant à leur inaction dans cette crise à laquelle fait face son pays. «Le peuple Congolais prend acte de cette passivité, qui frôle la complicité. Soyez sûrs d’une chose: la République Démocratique du Congo ne se laissera pas humilier, ni écraser. Nous nous battrons et nous triompherons», a-t-il appuyé. Le président Tshisekedi s’est voulu également rassembleur dans son discours et a appelé à l’union des filles et fils du grand Congo.

«À tous nos compatriotes, dans chaque province, chaque ville, chaque territoire et chaque village, ainsi que ceux de la diaspora, sans distinction d’appartenances ethniques ou politiques, unissons nos efforts. Apportons un soutien indéfectible, moral et matériel, à nos vaillants soldats. Mobilisons-nous comme un seul homme pour défendre notre souveraineté et sauvegarder notre intégrité territoriale», a-t-il insisté.

Félix Tshisekedi a terminé son message faisant un serment à son peuple. «La République Démocratique du Congo ne pliera pas. La République Démocratique du Congo ne reculera pas. Je ne vous abandonnerai jamais, j’en ai fait le serment», a-t-il conclu.

Willy SAGBE

Burkina 24

