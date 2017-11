« Boodoo », une marque de T-shirt made in Burkina

368 PARTAGES Partager Twitter

« Boodoo » (Buudu) en mooré, qui veut dire « famille », est une marque de vêtements lancée par le graffeur et dessinateur burkinabè, Issaka Dera, ce samedi 25 juin 2016 à Ouagadougou.

Boodoo, au lieu de « Buudu » en mooré, est, selon le concepteur Issaka Dera, une question de choix artistique. Ce choix constitue pour lui une manière de surpasser toute la soixantaine d’ethnies qui existent au Burkina et même les frontières des pays. En plus de l’esprit rassembleur, celui qui signe « Deris » sur ses créations veut faire de « Boodoo », «une marque internationale ».

La différence de cette marque de vêtements réside dans le fait que les dessins sont faits à la main et au choix du client. Pour l’instant, le graffeur excelle sur le portrait des différents héros panafricanistes tels Thomas Sankara, Kwamé N’Krumah, Samory Touré et bien d’autres, car dit-il, « c’est ce qui est le plus demandé ».

C’est aussi une manière pour lui, selon ses dires, de rendre hommage à ces héros et de raviver dans la mémoire de la jeune génération, leur image.

Son objectif, redonner la vie et du goût à l’art brut, loin des sérigraphies faites par dizaine. Ceux qui le portent déjà apprécient. « C’est bien fait ! Il s’amuse avec ce qu’il fait. Il est tellement fort. C’est extraordinaire ce qu’il fait », témoigne Sams’k Lejah, artiste musicien burkinabè. Il rassure également que ces vêtement sont de bonne qualité.

Issaka Dera précise qu’il est possible de reproduire d’autres portraits ou toute autre image en vue de personnaliser le vêtement au goût du demandeur. Voici donc « Boodoo » !

