Burkina : Etudiants en droit, en philo mais experts en cybercriminalité

La gendarmerie nationale de Ouagadougou a démantelé un réseau de cybercriminels qui a fait plus d’une vingtaine de victimes et causé un préjudice évalué à 25 millions de F CFA. L’information a été donnée lors d’un point de presse tenu dans les locaux de la gendarmerie à Ouagadougou ce lundi 13 février 2017.

La cybercriminalité a encore fait des victimes. Ces brigands ont plus d’un tour dans leurs sacs pour piéger les moins avertis. Mais la gendarmerie a fini par démanteler ce réseau le 02 février 2017 après de multiples plaintes portées à l’unité de la section de recherche de la gendarmerie de Ouagadougou.

Le mode opératoire des cybercriminels se résumait en trois méthodes. En effet, des aveux du cerveau de la bande, du nom de Boko Germano de Francisco, ressortent des appellations telles « le triangle, le wash et le métal » qui sont les méthodes qu’ils utilisaient pour arnaquer leurs victimes. Une explication plus approfondie de la part du major Arsène Bado, permet de mieux les comprendre.

Les arnaqueurs envoient « une lettre d’appât censée mettre en confiance et convaincre la victime qu’il y a un projet où il peut gagner gros et que les personnes en cause sont des gens d’une certaine importance ». Une fois la confiance installée, les cybercriminels réclament des sommes aux victimes. Ces dernières donnent l’argent sans se méfier et le jour où elles commencent à s’inquiéter, les cybercriminels coupent tout contact : « C’est la méthode du triangle ».

Le major a souligné que les cybercriminels « ont des logiciels capables de faire apparaître sur votre téléphone l’indicatif d’un autre pays faisant croire que l’appel vient d’un pays extérieur alors que le criminel est assis peut-être à 200 mètres de sa victime ».

La deuxième méthode consiste à faire croire à la victime que l’arnaqueur est détenteur d’une fortune sous forme de billets de banque et que ces billets ont des marques et ont besoin d’être lavés pour « passer facilement dans le circuit ». Il utilise une encre pour laver les billets devant la victime, puis lui remet cette somme qu’il dépense. Lorsque la victime se sent en confiance, l’arnaqueur lui propose d’acheter l’encre qui sert à laver les billets qui coûte très cher. Une fois l’argent viré, l’arnaqueur ne donne plus signe de vie. C’est la méthode du Wash.

La troisième méthode appelée « métal » n’a pas pu être appliquée par ce réseau. Elle consiste à faire sortir une importante quantité d’or du pays.

Des étudiants

L’arrestation des quatre présumés a permis de mettre la main sur leurs matériels : 26 téléphones portables, 1 ordinateur portable, 43 puces de 5 pays de la sous-région et un pays européen, une clé USB ainsi que des documents de transfert d’argent, un modèle de lettre d’appât et d’adresses des victimes enfouis dans un WC.

Ce Boko n’est pas à son premier larcin à en croire le major Arsène Bado. Deux autres victimes ont croisé son chemin. La première, une gérante d’un kiosque de transfert d’argent, en a payé de lourdes conséquences. Elle a été incarcérée pour avoir transféré un million de F CFA au Mali à la demande de Boko sans preuve (il a su la mettre en confiance). Le deuxième a envoyé « 2 500 000 F CFA à Boko pour qu’il lui envoie des produits pharmaceutiques pour alimenter son dépôt ».

Le commandant d’unité de la section de recherche de la gendarmerie de Ouagadougou, Isaac Sanon, en appelle à plus de vigilance de la part des citoyens en dénonçant toute activité suspecte, car d’autres arnaqueurs de cet acabit sont toujours en fuite. Il a ajouté que « l’enquête suit son cours et que des quatre suspects arrêtés, il y a deux suspects d’origine étrangère dont le cerveau, et deux suspects d’origine burkinabè dont l’un est étudiant de droit de 3 e année et l’autre, en première année de philosophie ».

Irmine KINDA (Stagiaire)

Burkina24