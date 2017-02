FESPACO 2017 : Le message de l’ARABCI

7 PARTAGES Partager Twitter S'inscrire à notre newsletter Email :

Dans cette déclaration, l’Association pour le renforcement de l’amitié entre le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire (ARABCI) appelle les Burkinabè à réserver un accueil chaleureux aux festivaliers à l’occasion du FESPACO.

Du 25 février au 04 mars 2017, le Burkina Faso abritera la 25ème édition du FESPACO, la fête du cinéma. Le monde du cinéma africain pour la énième fois s’invitera dans la ville de Ouagadougou pour partager avec tous les cinéphiles Africains et l’ensemble du peuple Burkinabè des moments forts de fraternité.

Cette 25ème édition de la biennale fera la part belle au peuple frère de la Côte d’ivoire en sa qualité d’invité d’honneur du festival. Mieux, une délégation gouvernementale burkinabè conduite par les ministre Alpha Barry et Tahirou Barry a fait le déplacement de la Côte d’Ivoire le jeudi 16 février 2017 pour apporter officiellement l’invitation du Président Roch Marc Christian Kaboré à son grand frère, le Président Alassane Dramane Ouattara, à participer à la 25ème du festival du cinéma panafricain et de la télévision de Ouagadougou.

L’axe Ouagadougou-Abidjan se trouve renforcé par cette dynamique qui à coup sûr permettra de magnifier l’amitié et la fraternité Ivoiro-Burkinabè. L’association pour le renforcement de l’amitié entre le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire, ARABCI, salue avec véhémence cette dynamique de renforcement de la paix entre les deux pays par le canal de la culture.

Les liens séculaires qui lient les deux pays se doivent d’être renforcés et magnifiés pour le bonheur des deux peuples. L’interdépendance des deux pays dans de nombreux domaines vient nous rappeler à souhait que le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire sont les deux pays siamois de l’espace UEMOA et CEDEAO.

Notre destin commun et l’intérêt supérieur des deux peuples doivent plus que jamais guidés les actions entreprises par les politiques. L’ARABCI saisit cette occasion pour appeler nos compatriotes à réserver un accueil chaleureux à toutes les délégations des pays amis qui fouleront la terre bénie du Burkina Faso pour le FESPACO 2017.

L’ARABCI réitère auprès de nos compatriotes burkinabè de façon particulière ce même vœu à l’endroit du grand nombre de festivaliers Ivoiriens qui viendront ajouter de la terre à la terre à cette édition de la biennale. A cet effet, elle invite les festivaliers à découvrir les merveilles de la culture ivoiriennes sur le site du village de la Côte d’Ivoire qui prendra quartier à la place de la révolution de Ouagadougou pendant la durée de la 25ème édition du FESPACO.

L’association pour le renforcement de l’amitié entre le Burkina Faso entre la Côte d’Ivoire (ARABCI) souhaite à l’endroit des deux Chefs d’Etat, les Président Roch et Ouattara, une multiplication des cadres de fraternité afin de bâtir ensemble des liens d’amitiés forts entre les peuples Burkinabè et Ivoiriens.

Ouagadougou, le 22 février 2017

Le Bureau Exécutif National ARABCI

