BAOBAB : Avis à la clientèle

BAOBAB BURKINA SA, filiale du Groupe BAOBAB, spécialisée dans l’inclusion financière au Burkina Faso, informe son aimable clientèle que M. SANKARA El Hadj Ousmane, précédemment Gestionnaire Clientèle à l’Agence de Banfora, ne fait plus partie de son personnel, depuis le 08 mai 2024.

Il a été cependant constaté que ce dernier continue de poser un certain nombre d’actes au nom de BAOBAB BURKINA.

BAOBAB BURKINA se désengage de tous les actes et faits de cet ex collaborateur et invite par conséquent tous ses clients et partenaires à la plus grande vigilance.

