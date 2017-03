L’application mobile du FESPACO : Environ 5.000 téléchargements en  une semaine

0 PARTAGES Partager Twitter S'inscrire à notre newsletter Email :

L’application mobile du Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou (FESPACO) qui permet à tous les fans du cinéma africain de vivre le festival en tout temps sur un téléphone intelligent ou une tablette Android ou iOS a eu environ 5.000 téléchargements en une semaine. A cette 25ème édition du FESPACO, l’engouement et l’intérêt des festivaliers pour cette application confirme sa grand utilité et la volonté du comité d’organisation de cet important événement cinématographique d’accompagner la transition du cinéma africain vers le numérique.

Pour le Délégué général du FESPACO, M. Ardiouma SOMA, cette application est une innovation majeure du festival, puisqu’elle a permis dès la première année de son lancement en 2015 de visionner les bandes-annonces des films long-métrages et de consulter facilement les synopsis de tous les films sélectionnés.

Pour cette année 2017, marquant la 25ème édition du FESPACO, cette application développée par YULCOM Technologies Canada, une compagnie présidée par Youmani Jérôme LANKOANDE a enregistré près de 5.000 téléchargements en 7 jours. L’objectif de faciliter le suivi de la programmation et une meilleure connaissance des films, des réalisateurs, des acteurs et de tous ceux qui font la fierté du cinéma africain a été pleinement atteint à en croire les nombreux utilisateurs de ce formidable outil.

L’application permet entre autres de :

Explorer la programmation du festival, les dates, les horaires et les lieux des projections de films et évènements spéciaux du festival.

Découvrir tous les films en compétition (longs métrages, courts métrages, documentaires, séries télévisuelles et films d’écoles)

Visionner les bandes annonces des films longs métrages.

Suivre et de partager l’actualité du festival tel que relatée par les grands médias nationaux et internationaux, et les festivaliers à travers les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Google +, et Youtube).

Avoir des informations pratiques : information pour acquérir les tickets, pass et badges, adresse des salles de projection et itinéraires avec Google map ;

Avoir les dernières informations de presse pour les médias ;

Recevoir des alertes pour vous rappeler l’horaire des prochains évènements.

L’application du FESPACO est disponible gratuitement sur les plateformes App Store d’Apple et Android Market et a bénéficié du soutien de Burkina 24, RFI et TV5.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina24