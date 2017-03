Génocide au Rwanda: Le pape François demande pardon au nom de l’Eglise

0 PARTAGES Partager S'inscrire à notre newsletter Email :

Recevant Paul Kagamé, le président rwandais, ce lundi 20 mars 2017, le pape François a demandé pardon pour le rôle joué par l’Eglise et certains de ses membres pendant le génocide.

Cette visite de Paul Kagamé au Vatican est la première du genre depuis 2000, année de son accession au pouvoir.

« Le pape a manifesté sa profonde douleur, celle du St-Siège et de l’Eglise pour le génocide contre les Tutsis » peut-on lire dans le communiqué du Vatican.

Paul Kagame s’est dit honoré par la solidarité exprimée par le souverain pontif envers les victimes et les rescapés de ces tragiques événements « en lien avec ce que Jean-Paul II avait fait lors du jubilé de l’an 2000 » au cours de laquelle, le pape polonais avait à l’époque imploré le pardon de Dieu pour ces crimes, a indiqué RFI.

Le communiqué du St-Siège explique que le Pape François « demande pardon pour les péchés et les manquements de l’Eglise et de ses membres, parmi lesquels des prêtres, des religieux et des religieuses qui ont cédé à la haine, et qui ont trahi leur mission évangélique ».

La démarche du Pape François rentre dans la dynamique de l’année de la miséricorde initiée depuis 2016 et espère que la reconnaissance des fautes commises par l’Eglise devrait aider à « purifier la mémoire » et permette de renouveler la confiance au Rwanda, pour que chacun œuvre au bien commun, relate notre source.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina24