Immigration clandestine: Des ivoiriens rapatriés de la Lybie

180 Ivoiriens en ‘’situation irrégulière et vulnérable’’, sur le sol libyen, sont attendus ce mardi 21 mars à Abidjan, Côte d’Ivoire. Cette opération est conduite de façon conjointe par le ministère ivoirien de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur et l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM).

Le communiqué du ministère ivoirien de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur, indique que cette opération s’inscrit dans le cadre du projet OIM ‘’assistance au retour volontaire et à la réintégration’’, et vise à ‘’faciliter le retour en Côte d’Ivoire d’environ cent quatre-vingt (180) personnes en situation irrégulière et vulnérable, sans ressources pour retourner vers leur pays d’origine’’.

Ces Ivoiriens en ‘’situation irrégulière et vulnérable’’ sont, donc, attendus en provenance ‘’de Tripoli (Libye) pour le mardi 21 Mars 2017 à l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan dans l’après-midi à 15h30 heure d’Abidjan’’, précise le communiqué.

La dernière opération similaire en date, conduite par le ministère ivoirien de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur remonte à novembre 2016 date à laquelle quarante-quatre migrants en situation d’extrême urgence bloqués en Libye avaient été rapatriés.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina24