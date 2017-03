Amical : Le Burkina, sans ses cadres, perd contre le Maroc (2-0)

2 PARTAGES Partager S'inscrire à notre newsletter Email :

Les Etalons du Burkina ont perdu 2 à 0 contre les Lions de l’Atlas du Maroc en match international amical. Cette rencontre entre dans le cadre de la préparation de la première journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Cameroun 2019.

Sans Charles Kaboré, Alain Traoré, Bakary Koné, les Étalons n’ont pas confirmé près de deux mois après la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Gabon 2017. Face à une équipe marocaine au complet les Étalons ont courbé l’échine à travers des réalisations de Faisal Fajr (35e) et Aziz Boudabouzz (63e). Arrivé seulement ce vendredi, le gardien Hervé Kouakou Koffi a été remplacé dans les buts par Daouda Diakité pourtant absent au départ sur la liste des joueurs convoqués.

L’axe de l’équipe burkinabè est composé de Issoufou Dayo le capitaine pour ce match et Steeve Farid Yaogo. Dylan Ouédraogo (gauche) et Yacouba Coulibaly (droite) sont placés sur les côtés.

Paterson Kaboré, Adama Guira, Blati Touré et Abdou Razack Traoré occupent le milieu de terrain alors que Bertrand Traoré et Banou Diawara sont sur le front de l’attaque. Ce classement ne surprend pas les joueurs de Hervé Renard. Faisal Fajr ouvre le score sur un ballon frappé en pleine lucarne hors de la surface de réparation (1-0) avant que sur une action collective, Boudabouzz se joue de Steeve Yago attentiste sur le deuxième but (2-0). D’une frappe croisée à la réception d’une passe en profondeur, il trompe Daouda Diakité.

Les entrées de Prejuce Nakoulma, Bakary Saré et Issouf Paro à la place de Yacouba Coulibaly, Banou Diawara, Coulibaly et Steeve Yago ne changent pas le cours du jeu. Les Marocains se contentent de gérer la fin du match.

L’équipe burkinabè a joué bas dans cette rencontre laissant les initiatives de jeu à l’équipe marocaine. Cela a permis aux Lions de l’Atlas d’être plus offensifs malgré une possession de balle équitable (50% pour chaque équipe). Les Marocains ont tiré huit fois au but alors que les Étalons l’ont fait à deux reprises. Les deux tirs cadrés du Maroc ont terminé dans les buts.



L’équipe burkinabè devait affronter les Super Eagles du Nigeria le lundi 27 mars 2017 à Londres mais seulement huit joueurs auraient reçu leurs visas pour effectuer le déplacement en Angleterre.

Au mois de juin, le Burkina Faso reçoit l’Angola en match aller des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2019 prévue au Cameroun.



Boukari OUEDRAOGO

Burkina24