Bobo : La marche du SNAID annulée

Le Syndicat National des Agents des Impôts et des Domaines (SNAID)/section Houet a tenu ce jeudi 30 mars 2017 une rencontre à la bourse du travail avec ses militants. Au cours de cette rencontre, le secrétaire général Bandaogo Boukaré a fait savoir que la marche prévue de la bourse du travail au gouvernorat n’aura plus lieu suite à une note que le Premier Ministre a adressée à leur endroit.

Très tôt ce matin, les agents des impôts et des domaines ont déserté leur bureau et se sont retrouvés à la bourse du travail de Bobo-Dioulasso pour une marche qui n’a finalement pas eu lieu. Selon le secrétaire général du syndicat/section Houet, Bandaogo Boukaré, la décision de sursoir à cette marche a été décrétée par le Premier ministre Paul Kaba Thiéba. A en croire ce dernier, « cette note stipule que le Premier ministre n’était pas informé de cette marche qui devrait avoir lieu à Bobo-Dioulasso et Ouagadougou d’où l’annulation de la marche », a-t-il laissé entendre.

Pour eux, cette décision du Premier ministère les interpelle une fois de plus à beaucoup plus de vigilance et surtout à la mobilisation. Toutefois, ils ont transformé cette marche en rencontre d’échange et de débat entre militants et sympathisants du syndicat. Des échanges qui ont surtout porté sur leur plateforme revendicative qui s’articule autour de la quête de meilleures conditions de vie et de travail.

En rappel, ce mouvement d’humeur fait suite à des séries de grèves entamées par le SNAID pour disent-ils revendiquer l’application d’un bon plan de carrière. Une doléance qui n’a pas été prise en compte par les autorités du pays. Cependant, les militants disent être mobilisés et déterminés à continuer la lutte jusqu’à la satisfaction de leur plateforme minimale.

Martial SANOU

Correspondant de Burkina24 à Bobo-Dioulasso