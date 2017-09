L’Egypte annonce la rupture de ses liens diplomatiques avec le Qatar (officiel)

4 PARTAGES Partager Twitter

Accusant le Qatar de soutenir « le terrorisme », l’Egypte a annoncé, ce lundi 05 juin, avoir rompu ses liens diplomatiques avec le Qatar.

Le ministère égyptien des Affaires étrangères dans un communiqué, a annoncé la cessation des relations diplomatiques avec le Qatar et la fermeture de ses frontières “aériennes et maritimes devant tous les moyens de transports qataris”.

Le régime de Caire et plusieurs pays du golfe ont classé la confrérie islamiste des Frères musulmans, dont est issu Mohamed Morsil au nombre des “organisations terroristes” du fait qu’elle véhiculerait “l’idéologie d’Al-Qaïda et de Daesh et de soutenir les opérations terroristes dans le Sinaï”, rapporte le communiqué.

L’Egypte accuse également le Qatar “d’ingérence dans ses affaires internes” et “d’abriter des dirigeants (des Frères musulmans) qui font l’objet de condamnations judiciaires pour des opérations terroristes”.

Les rapports entre l’Egypte et la Qatar sont très tendus depuis 2013, année de la destitution du président islamiste Mohamed Morsi par l’ex-chef de l’armée et actuel président Abdel Fattah al-Sissi.

Le Qatar considéré comme l’un des soutiens de Mohamed Morsi, avait dénoncé son éviction par l’armée et « condamné à plusieurs reprises la répression lancée par le régime contre les pro-Morsi », indique Africanews.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU Burkina24