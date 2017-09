Une délégation de supporters du FC Barcelone a séjourné à Ouaga

5 PARTAGES Partager Twitter

La Fédération des quartiers et villages de Barcelone supporters du FC Barcelone dirigée par Jordi Monturiol a séjourné à Ouagadougou au mois d’août 2017. L’objectif de cette fédération est de nouer, renforcer les liens avec des villages et villes du Burkina et découvrir la passion qu’ont les Burkinabè pour le club où évolue Lionel Messi.

Quel est l’engouement des Burkinabè pour le FC Barcelone ? C’est ce que voulait découvrir le Président de la Fédération des quartiers et villages de Barcelone supporters du FC Barcelone Jordi Monturiol lors de son séjour à Ouagadougou au mois d’août 2017 dans plusieurs localités du Burkina Faso. Selon le constat fait par cette délégation de supporters, le FC Barcelone est bien populaire au Burkina Faso. C’est pourquoi, ils ont demandé à ceux que la délégation a pu rencontrer de se constituer en association pour soutenir le club catalan.

La délégation a profité de ce séjour pour visiter des villages jumelés avec des villes catalanes. Il s’agit des villages de Tanghin-Dassouri, de Kienfangué, de Kouritenga. Ils ont aussi mis à profit ce séjour pour découvrir des sites touristiques du Burkina comme les granites sculptés de Laongo, la marre aux crocodiles de Bazoulé.

Mais bien avant, la délégation a rendu visite aux autorités coutumières burkinabè comme le Mogho Naba, le Larlé Naba avec qui ils ont pu suivre quelques matchs de football, de basket, etc.

La délégation a été reçue par le ministre des sports et des loisirs du Burkina Taïrou Bangré et le Président du Comité national olympique et des sports burkinabè (CNOSB). Le point de cette rencontre devrait être faite au Président du Barça, Josep Maria Bartomeu.

Boukari OUEDRAOGO

Burkina24