Paulo Duarte à propos de Patrick Malo : « Ce qui m’inquiète, c’est l’indifférence pour mon travail »

0 PARTAGES Partager Twitter

Patrick Malo ne sera pas du groupe des Étalons lors du prochain regroupement des Etalons du Burkina dans le cadre de la préparation du match contre l’Afrique du Sud pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Paulo Duarte pense que le joueur n’applique pas ses consignes.

« Tout le monde fait des erreurs. Moi-même je fais des erreurs. Beaucoup de joueurs font des erreurs tout le temps », reconnait Paulo Duarte lors de sa rencontre avec la presse le vendredi 22 septembre 2017 à Ouagadougou. Le Portugais affirme cela pour expliquer les raisons de la mise à l’écart de Patrick Malo coupable sur le premier but égalisateur du Sénégal.

Face à Sadio Mané, Patrick Malo se fait extirper le ballon et sur l’action, l’attaquant sénégalais permet à son coéquipier d’égaliser (1-1). Et pourtant Paulo Duarte pense avoir prévenu son défenseur. « Malo est le joueur qui reçoit le plus d’informations tactiques avec moi, celui qui a le plus d’entretiens individuels avec moi. Je lui montre des vidéos », souligne-t-il en prenant l’exemple de son vice-capitaine Bakary Koné qui aurait pu écoper d’un carton rouge lors du match aller au Sénégal le 2 septembre (0-0).

Séance tenante et en confiant qu’il s’attendait à cette question, Paulo Duarte estime que Patrick Malo n’est pas attentif à son travail. « Ce qui m’inquiète, c’est l’indifférence pour mon travail pendant deux ans. C’est l’indifférence sur le sacrifice de tout le monde, l’indifférence de l’importance de ce match pour moi. S’il y a quelqu’un qui a fait des erreurs avec moi pendant ces deux ans, c’est Malo mais je ne vais rien vous dire », précise Duarte.

Puis le technicien portugais dans une vidéo préalablement préparée explique déjà qu’il avait fait savoir à sa défense de ne pas prendre de risque, de ne pas faire de tacles, de jouer facile. Sur la vidéo diffusée pendant la conférence de presse, Paulo Duarte décortique l’action sur laquelle Patrick Malo avait le choix entre faire la passe à Issoufou Dayo à côté ou mettre le ballon en corner. Mais, il a opté pour le plus difficile en tentant de contourner Sadio Mané. Pour Duarte, une telle erreur est impardonnable compte tenu des qualités du Sénégalais.

Puis, Paulo Duarte est revenu sur un fait qui l’a conforté dans sa décision. « Au match contre le Sénégal (match aller au Sénégal 0-0) après 20 minutes, Paro se blesse. Je dis à Patrick Malo de s’échauffer rapidement pour entrer. Il me dit qu’il a oublié son maillot dans les vestiaires. Est-ce que c’est un joueur qui est concentré sur le match ? On a joué cinq minutes avec Paro contre Sadio Mané, le meilleur joueur rapide, technique et vif », s’indigne Duarte. Selon ses affirmations, il sera difficile pour Patrick Malo de revenir en sélection sous ses ordres.

Boukari OUEDRAOGO

Burkina24