Allianz dans le Top 50 des plus prestigieuses marques internationales

Le classement mondial des 100 marques les plus prestigieuses est connu depuis ce jeudi 5 octobre 2017. La marque Apple occupe la 1ere place, suivie de Google, de Microsoft et de Coca-Cola. Allianz occupe la 49e place.

Le Best Global Brands d’Interbrand effectue régulièrement un classement mondial des 100 marques les plus prestigieuses. Pour le classement 2017, Interbrand a mis l’accent sur l’orientation client des entreprises, l’engagement des employés et l’utilisation des technologies numériques.

Le classement mondial de la valeur de la marque par Interbrand repose sur une analyse de la performance financière des produits et services d’une marque, du rôle que joue la marque dans la décision d’achat des consommateurs, et de sa position concurrentielle.

Le groupe Allianz est présent en Afrique, notamment en Afrique du Sud, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Egypte, Ghana, Ile Maurice, Kenya, Madagascar, Mali, Maroc, Nigeria, République d’Afrique Centrale, République démocratique du Congo, Sénégal et Togo.

Image Voir la liste complète du classement mondial des 100 marques les plus prestigieuses ici

Synthèse de Jules César KABORE

Burkina 24