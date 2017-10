Préjuce Nakoulma : « On n’a aucune crainte » contre l’Afrique du Sud

0 PARTAGES Partager Twitter

Préjuce Nakoulma ne se met pas de pression avant le match contre l’Afrique du Sud le samedi 7 octobre 2017. Pour lui, les Étalons ont les cartes en mains.

« On a un groupe soudé. On a de très bons joueurs aussi. On n’a aucune crainte. On doit vraiment prendre le match au sérieux comme on l’a toujours fait », analyse Préjuce Nakoulma, quelques heures avant de monter sur le terrain et affronter l’Afrique du Sud dans l’avant-dernier match des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018.

Pour le sociétaire de Nantes en France, les Étalons ont leur destin en main et ont les hommes qu’il faut pour gagner cette rencontre. « On a toutes les cartes possibles. C’est à nous de nous donner à fond avec l’envie d’aller à la Coupe du monde », assure celui qui rêve d’être en Russie au mois de juin de l’année prochaine.

« Il faut se concentrer sur nos matchs »

Le match à rejouer entre l’Afrique du Sud a bouleversé les plans de l’équipe burkinabè qui doit aussi compter avec cette nouvelle donnée. Mais pour Nakouma, un match en retard n’est pas un match gagné.

« Qu’est ce qui prouve que le match (du Sénégal) contre l’Afrique du Sud ne nous sera pas favorable ? », interroge Nakouma. « Il faut se concentrer sur nos deux derniers matchs. Le prochain match samedi et après, on saura comment attaquer le dernier match », conseille-t-il avant d’ajouter « le public burkinabè attend des moments comme ça. Alors on va se donner à fond ».

La rencontre est prévue pour 13 h en temps universel.

Boukari OUEDRAOGO

Burkina24