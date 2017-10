Côte d’Ivoire: Guillaume Soro pressenti à la vice-présidence du RDR ?

0 PARTAGES Partager Twitter

Au moment où le Rassemblement Des Républicains, RDR, parti du Chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara est secoué par une crise l’opposant à Guillaume Soro, l’on a décidé de calmer le jeu. Lors d’une réunion tenue le 8 octobre dernier par les cadres de ce parti, Guillaume Soro, en Europe depuis plus de deux mois, pourrait être nommé, au nombre des vingt (20) vice-présidents du RDR, a révélé Jeune Afrique.

Guillaume Soro devrait rejoindre Amadou Gon Coulibaly, premier vice-président chargé de la coordination et de l’orientation. Quant à ses compagnons de lutte au sein des Forces Nouvelles qui ont porté Alassane Ouattara au pouvoir, à savoir, Sidiki Konaté, Alain Lobognon et Affoussiata Bamba-Lamine, plusieurs postes de secrétaire général adjoint devraient leur revenir .

Pour rappel, le 3e congrès du Rdr s’est tenu les 9 et 10 septembre 2017, au Palais des sports de Treichville, Abidjan et avait été marqué par l’absence de Guillaume Soro qui dans un communiqué publié depuis Paris, a dit n’avoir pas été associé aux préparatifs de ce congrès.

Il y a quelques jours de cela, son chef de protocole, Souleymane Kamagaté Koné, « Soul to Soul » a été interpellé et placé sous mandat de dépôt à la suite de son inculpation pour « complot contre l’autorité de l’État » après la découverte d’une importante cache d’armes à l’une de ses résidences à Bouaké (Centre-Nord), au plus fort de la série de mutineries qui a paralysée le pays.

Ce dernier, de sa cellule de la Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan, où il est écroué depuis le 9 octobre, a, dans une lettre, affirmé que que c’était plutôt son patron, Guillaume Soro qui était visé.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU Burkina24