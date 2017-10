Astuce beauté: 5 ingrédients naturels pour cheveux afro

1 PARTAGES Partager Twitter

L’entretien des cheveux crépus est au centre des préoccupations des femmes noires. Souvent perçu comme trop coûteux, ces dernières pensent ne pas avoir les moyens de les entretenir. Pourtant, nombre de produits naturels se trouvent dans nos maisons et alentours. Ces ingrédients naturels peu coûteux vous accompagneront fidèlement tout au long de votre parcours capillaire. Voilà ci dessous, 5 ingrédients naturels que les femmes afro devraient connaitre pour entretenir leurs cheveux.

Le beurre de karité, l’ingrédient incontournable

Le beurre de karité sera votre meilleur allié si vous souhaitez nourrir et hydrater vos cheveux. On le retrouve dans toutes les grandes zones d’Afrique, notamment au Burkina Faso, oû sa fabrication est reconnue au niveau mondial.

Ses vertus réparatrices, apaisantes, cicatrisantes et régénérantes permettent d’entretenir les cheveux crépus. Riche en vitamine A et E, il nourrit en profondeur les cheveux. Vous pouvez l’utiliser en masque maison en y ajoutant quelques gouttes d’huile d’argan.

L’avocat, préventif votre la chute des cheveux et les pellicules

Il permet d’hydrater et protéger les cheveux contre les agressions extérieures. Riche en vitamines C, A et E, protéines et fibres, l’avocat sera votre meilleur compagnon pour les soins protéinés. Vous pouvez l’utiliser en masque, en le mélangeant avec un œuf, un yaourt nature, et une cuillère à soupe d’huile de jojoba ou de coco.

La banane, une mine de bienfaits

La banane permet d’agir sur la réhydratation des cheveux. Elle est une actrice indispensable pour les problèmes de casse et chute de cheveux. Riche en potassium, glucides et vitamines, elle aide à nourrir en profondeur. Elle donne aussi de la brillance et prévient les pellicules. Utilisez la banane pour des cheveux plus doux et brillants. Pour un soin protéiné, vous pouvez mixer une banane avec de l’avocat et du lait de coco.

Le miel, l’allié souplesse

Le miel est à la fois un antioxydant, un humectant, un émollient et un anti bactérien. Cet ingrédient vous permettra de lutter contre la casse des cheveux et de stimuler la pousse. Utilisez le miel dans vos soins capillaires pour avoir des cheveux souples et hydratés. Appliquez du miel sur vos cheveux pendant 30 à 45 minutes, avec une serviette chaude au dessus.

L’hibiscus, la plante miracle

Utilisées généralement pour la préparation de jus (Bissap), les fleurs et feuilles d’hibiscus ont des vertus non négligeables pour les cheveux crépus. Elles aident dans la repousse et la perte des cheveux. Composée de vitamines A et C ainsi que d’acides aminés, elles améliorent la couleur naturelle des cheveux, favorise la brillance et la douceur des cheveux. Trempez les dans de l’eau chaude, et utilisez l’eau infusée lors du rinçage.

Par Dalila YARO

Chroniqueuse mode pour Burkina 24