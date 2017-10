Centre agricole polyvalent de Matourkou: De nouvelles compétences contre l’insécurité alimentaire

0 PARTAGES Partager Twitter

Le ministre de l’Agriculture et des Aménagements hydrauliques, Jacob OUEDRAOGO, a présidé la cérémonie de sortie officielle de promotions du Centre agricole polyvalent (CAP) de Matourkou, le samedi 21 octobre 2017. Le monde paysan peut compter sur 316 techniciens d’agriculture formés dans plusieurs spécialités.

Patronnant la cérémonie de sortie de promotions, au nom du Premier ministre Paul Kaba THIEBA, le ministre de l’Agriculture et des Aménagements hydrauliques, Jacob OUEDRAOGO, s’est réjoui de l’apport évident des 316 techniciens d’agriculture frais émoulus du CAP de Matourkou dans l’encadrement de proximité des producteurs agricoles.

La cuvée 2017 est composée d’ingénieurs d’agriculture, d’ingénieurs pédologues et en vulgarisation agricole, de conseillers d’agriculture, de techniciens supérieurs d’agriculture, d’agents techniques d’agriculture. Par la voix de leur porte-parole, Abdoulaye RABO, les nouveaux spécialistes du développement rural se sont engagés à relever le défi de la sécurité alimentaire.

Les co-parrains, Lassiné DIAWARA et le ministre en charge de l’environnement, Batio Nestor BASSIERE, par l’entremise de leur envoyé, Rasmané OUEDRAOGO, ont baptisé la promotion : « Victoire sur l’insécurité alimentaire et nutritionnelle ».

Le Directeur général du CAP- Matourkou, Dénis OUEDRAOGO, a exhorté les ex-pensionnaires de son établissement « à mettre toutes leurs compétences au service des acteurs du monde rural pour contribuer ainsi à une transformation structurelle du secteur agricole ».

L’inauguration du barrage à but pédagogique de Matourkou d’une capacité de 218 000 mètres cube d’eau, la construction de magasins, l’érection d’unités de transformation de riz et de sésame et la pose de la première pierre d’un dortoir de 200 lits dans l’enceinte du CAP en disent long sur la volonté gouvernementale d’en faire une école de référence au plan international.

Roger SANKARA

Directeur de la Communication et de la Presse Ministérielle/Ministère de l’Agriculture et des

Aménagements Hydrauliques