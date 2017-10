Sécurité routière : Un forum pour amoindrir les accidents

2 PARTAGES Partager Twitter

Initiatives conseil International-Santé (ICI-Santé), en étroite collaboration avec le Ministère des Transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière et le ministère de la santé, organise un Forum Africain pour la Sécurité Routière (FASER). Troisième du genre, ce forum a pour objectif de regrouper les experts de la sous-région de l’espace CEDEAO et UEMOA pour réfléchir sur les enjeux de la sécurité routière, et trouver des outils pour mieux répondre à la problématique qui affecte le processus de développement, et aussi sensibiliser la population sur les enjeux de la sécurité routière.

Selon le rapport annuel de l’OMS, en moyenne 13 personnes perdent la vie chaque jour sur les routes au Burkina et des centaines d’autres sont blessées. Et selon des travaux de recherche conduits en 2015 par l’IRD, l’INSS et l’université de Montréal, 87% des blessés sont des usagers des deux roues, 40% des blessures touchent la tête. C’est pour pallier à ce fléau que les organisateurs du FASER, après deux édition, ont tenu une conférence de presse ce mardi pour parler de la troisième édition prévue se tenir du 26 au 28 octobre 2017 à Ouagadougou.

Ce forum qui va regrouper 300 personnes, des experts internationaux du secteur public et privé, acteurs de terrain, décideurs de haut niveau et communicateurs, auront à échanger sur les enjeux de la sécurité routière. Elle aura pour innovation la collecte de données.

« Pour avoir de bons outils pour répondre à la problématique de la sécurité routière, il faut des données. Nous avons quelques difficultés dans les différentes méthodologies de collecte de données sur le plan national et régional et nous allons partager des mécanismes pour avoir les meilleures collectes de données pour pouvoir répondre à ce fléau », a expliqué Dr Zagré Juste Thierry, chargé de programme sécurité routière pour la firme Ici Santé, chargé de l’organisation du FASER.

« Il faut une prise de conscience des dangers de la route », indique le Pr Emmanuel Bonnet, chercheur à l’IRD. Il poursuit en indiquant que, «en Afrique plus qu’ailleurs, on n’a moins cette conscience des conséquences des accidents de la route. Je fais partie des gens qui pensent que le casque est un outil de protection indispensable, surtout dans un pays ou 80 % roule à deux roues. C’est vrai qu’il fait chaud et le coût aussi (pose souvent problème), mais on n’a jamais rien trouvé de mieux qu’un casque pour protéger la tête quand on tombe. C’est probablement ce genre de choses qu’il faut réussir à faire évoluer. On sait que c’est extrêmement difficile à faire évoluer au Burkina mais par contre, dans d’autres pays, on y arrive».

Pour cette édition, un budget de 70 millions est prévu. Les organisateurs attendent de ce forum un partage de résultats. Pour Dr Zagré Juste Thierry, les pays pris individuellement ont développé des outils pour répondre aux enjeux de la sécurité routière et avec ce partage, ils vont générer une forme d’innovation dans le domaine pour avoir des réponses plus adaptées. « Les mesures qui sont prises, les outils qui sont développés, les actions qui sont posées sur le terrain ont une meilleure performance. On génère de meilleurs résultats et on diminue les risques liés aux accidents à travers les actions», a indiqué Dr Zagré Juste Thiérry.

Irmine KINDA

Burkina24