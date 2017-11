Maroc: Les étudiants burkinabè célèbrent l’Excellence à Casablanca

0 PARTAGES Partager Twitter

L’Ecole Marocaine des Sciences de l’Ingénierie de Casablanca, Maroc, a été le cadre le samedi 4 Novembre 2017, de la soirée dite de l’Intégration et de L’Excellence de l’Association des Etudiants et Stagiaires Burkinabè dans cette ville du Royaume chérifien.

La soirée de l’Intégration et de l’Excellence organisée par l’Association des Etudiants et Stagiaires Burkinabè à Casablanca, Maroc fut l’occasion pour le bureau sortant de cette organisation de dresser son bilan et décerner des lauriers aux meilleurs étudiants venus du Burkina Faso pour poursuivre les études dans cette ville marocaine.

les étudiants Faïçalle Segda et Pierre Nana respectivement premier des étudiants du privé avec 17,54 et premier des étudiants du public avec 15, 25 de moyenne ont été honorés au cours de cette soirée en présence des autres étudiants, de parents d’élèves, travailleurs et personnel de la représentation diplomatique du Faso au Maroc.

Le parrain de la cérémonie, Pascal Pouya a exhorté ses filleuls à se préparer à l’alternative de l’entrepreneuriat au regard des contraintes de recrutements dans le secteur public.

Le Secrétaire général sortant de l’Association des Etudiants et Stagiaires Burkinabè à Casablanca a passé le flambeau à Christian Yougbaré avec une seule consigne : « Valoriser le Burkina Faso au Maroc« .

