Développement du Burkina : Les jeunes réfléchissent sur leur contribution

Le ministère de la jeunesse, de la formation et de l’insertion professionnelle, a donné le top départ des états généraux de la jeunesse ce mercredi 15 novembre 2017. Une occasion offerte à la jeunesse burkinabè de contribuer au renouveau politique, économique et social du Burkina Faso.

Pendant 4 jours, 983 délégués venus des 45 provinces du pays, de la diaspora burkinabè, des associations de jeunes et de jeunesse, des communautés étrangères vivant au Burkina vont participer aux états généraux de la jeunesse. Le lancement a eu lieu ce mercredi 15 novembre 2017, sous le thème, « Quelle gouvernance, pour une participation optimale de la jeunesse au renouveau politique, économique et social au Burkina Faso». Un thème qui sera développé dans 3 causus, 5 panels composés de 15 sous-thèmes animés par 18 conférenciers.

Pour Smaïla Ouédraogo, ministre de la jeunesse, de la formation et de l’insertion professionnelle, par ailleurs président du comité d’organisation, «il s’agira pour les participants de s’inscrire dans l’esprit des états généraux avec abnégation, détermination et confiance, pour identifier les problèmes de la jeunesse et convenir d’options stratégiques en vue de solutions structurelles ».

Un thème qui interpelle, selon le représentant de la jeunesse Mamoudou Ouédraogo, car, dit-il, «il impose la nécessité de définir de nouvelles approches ou une nouvelle contribution de la jeunesse au renouveau politique, économique et social du Burkina Faso ».

Il ajoute que ce cadre est une opportunité de faire des propositions concrètes en vue de leur pleine participation au processus de développement de la nation. Cela en adoptant de véritables changements dans les comportements et attitudes à travers la paix, la tolérance, le civisme, le respect de soi, la solidarité et de mutualisations des ressources car pour lui, être jeune, c’est une grande responsabilité, une responsabilité pour laquelle ils ne doivent pas faillir.

Les états généraux de la jeunesse, qui doivent définir de nouvelles approches pour une meilleure contribution de la jeunesse au développement du Burkina, entre en droite ligne avec le Plan national de développement économique et social (PNDES).

Le Premier ministre Paul Kaba Thiéba, lors de son discours d’ouverture, affirme que le gouvernement attend de la jeunesse une contribution déterminante à la mise en œuvre réussie de ce plan.

«La jeunesse peut apporter une contribution déterminante à la création de richesses, d’emplois décents et à la transformation structurelle de notre économie », est-il convaincu.

Saly OUATTARA

Burkina24