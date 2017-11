NAK 2017 : 21 groupes musicaux attendus

2 PARTAGES Partager Twitter

La 22ème édition du festival international des Nuits atypiques de Koudougou « NAK» se tiendra du 29 novembre au 3 décembre 2017 dans la cité du cavalier rouge.

« Culture jeunesse et défense du patrimoine culturel », c’est sous ce thème que va se tenir la 22e édition des Nuits atypiques de Koudougou. Pour le directeur du festival Koudbi Koala, le choix de ce thème se justifie amplement par le fait qu’au Burkina Faso, la question de la sauvegarde du patrimoine culturel se pose aujourd’hui avec un impératif tant les risques de sa perdition sont élevés. Individuellement et collectivement, les Burkinabè semblent avoir relégué au rang de folklore presque tout ce qui touche à l’héritage que leur ont laissé leurs devanciers.

En effet poursuit-il, les turpitudes d’une histoire marquée par la colonisation, l’ouverture sans réserve de la communauté nationale au monde extérieur, les influences des « cultures importées », les tares d’éducation en déphasage avec l’environnement socioculturel et la faiblesse des moyens matériels, techniques et financiers achèvent de convaincre que les lendemains risquent d’être chaotiques pour la richesse culturelle nationale.

Depuis leur création en 1996, les NAK se sont tenues régulièrement par an, sauf en 2014 pour des raisons de priorités nationales. Le festival a pu mobiliser un budget cumulé de plus de 2,373 milliards de F CFA au profit des artistes, artisans et autres acteurs du tissu économique local et national. 479 groupes musicaux ont été accueillis à Koudougou, 5 577 artistes, instrumentalistes invités sur les scènes du festival.

Chaque édition mobilise environ 105 000 festivaliers avec un budget moyen d’environ 74 millions de F CFA. Selon les organisations, les préparatifs sont bien avancés.

A l’instar des éditions précédentes, les NAK 2017 se dérouleront autour de concerts live, de scène octave, de conférence sur le thème, de rue marchande, d’espace gastronomique, d’espace partenaires et pour enfants. 21 groupes musicaux sont attendus.

Michel YAMEOGO

Pour Burkina24