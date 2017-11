Sommet UE-UA: Le Niger demande un débat sur l’esclavage en Libye

« Fortement choqué, M. Issoufou a demandé personnellemet au président ivoirien Alassane Ouattara que ce sujet soit inscrit à l’ordre du jour du sommet« , a affirmé à l’AFP sous couvert d’anonymat un proche de la présidence nigérienne.

« Le président du Niger (…) a demandé que cette question soit inscrite à la prochaine réunion UE-UA à Abidjan. Il nous a instruits de rester mobilisés, en lien avec tous les pays africains« , a révélé Ibrahim Yacouba, le ministre nigérien des Affaires étrangères sur son compte tweeter.

Dès le jeudi 16 novembre 2017, le président Mahamadou Issoufou du Niger, se prononçait sur le scandale de la traite des migrants en Libye en ces termes: « La vente aux enchères de migrants comme esclaves en Libye m’indigne profondément. J’en appelle aux autorités libyennes et aux organisations internationales, afin que tout soit mis en oeuvre pour que cesse cette pratique d’un autre âge, que nous croyions à jamais révolue ».

Une flopée de réactions allant des célébrités du monde des arts et de la culture de l’Afrique et de sa diaspora, d’hommes politiques et du sport ont réagi sur la toile pour crier leur indignation face au traitement subi par les migrants transitant par la Libye. A l’AFP, Salif Traoré, le leader du célèbre groupe ivoirien Magic System, a interpéllé les dirigeants Africains leur demandant d' »améliorer les conditions de vie des jeunes en Afrique en vue de les maintenir sur place, car ces jeunes fuient la misère de leurs différents pays », a-t-il déclaré.

Des centaines de personnes se sont rassemblées ce samedi 18 novembre à Paris, devant l’ambassade de Libye, dans le 15ème arrondissement de Paris en France. Les manifestants, dont de nombreux Burkinabè, sont venus clamer leur indignation après les images diffusées par CNN il y a quelques jours, montrant un marché aux esclaves en Libye.