Bertrand Traoré : «Trop nonchalant sur le terrain, c’est mon style »

L’international burkinabè Bertrand Traoré était l’invité de l’OL TV. Le natif de Bobo-Dioulasso est revenu sur sa saison avec l’OL et ses objectifs avec le club qui est de jouer la Ligue des champions. Il en a profité pour s’exprimer sur son style jugé « atypique ».

Auteur de onze buts en Ligue 1 cette saison, Bertrand Traoré réalise enfin une saison stable après plusieurs prêts entre Chelsea et Vitesse Arnhem. Le Burkinabè a contribué à porter Lyon à la deuxième place de Ligue 1 derrière le Paris Saint Germain (PSG), sacré champion. Bertrand Traoré apprécie bien la fin de saison de son club éliminé de l’Europa Ligue et des différentes coupes :

« On s’est remis au travail »

« On réalise jusque-là une saison satisfaisante. On sait tous que c’est long et qu’il y a toujours des moments plus difficiles. Il faut savoir les gérer. On a eu des temps faibles mais on a su se relever à chaque fois. Aujourd’hui et même si cela a été douloureux au départ, on a digéré ces éliminations en Coupes. On s’est remis au travail. On est à trois journées de la fin du championnat et on peut rendre cette saison encore plus belle. Notre objectif n’a pas changé : c’est de se qualifier pour la Ligue des Champions, qu’importe la place ».

Ce qui a changé selon Bertrand Traoré, c’est le fait de tirer des leçons des erreurs commises par le passé. L’équipe, de son point de vue, se concentre uniquement sur elle-même et non sur l’adversaire. D’ailleurs sur le plan personnel, le Burkinabè est au niveau mais met l’équipe au-devant de tout.

« J’apporte ce que je sais faire à l’équipe »

« Je me sens très bien. J’enchaîne les matches. J’apporte ce que je sais faire à l’équipe. Je suis décisif. J’ai des statistiques intéressantes cette saison mais ce n’est pas un objectif. C’est l’équipe qui passe en premier depuis toujours. Je ne me suis jamais dit qu’il fallait que je marque tant ou tant de buts. Si on est qualifié pour la Ligue des Champions à la fin de la saison et que j’en suis à zéro but, ce n’est pas grave… Au contraire ! », insiste Traoré. Et continuant sur cette lancée:



« La Ligue des Champions me fait rêver«

« Les matches de Coupe d’Europe ont tendance à être les rencontres les plus difficiles, avec beaucoup d’enjeux. J’aime ces grands matches. Pour être un grand joueur, il faut être présent dans ces rendez-vous. La Ligue des Champions me fait rêver. Je l’ai déjà joué avec Chelsea. C’était une très belle expérience. J’aimerais la rejouer encore mais avec l’OL cette fois-ci ».

« C’est ma manière d’être… »

Le style de jeu du petit frère de Alain Sibiri Traoré ne plait pas forcément à tout le monde. Mais Bertrand Traoré ne compte pas fuir sa nature :

« J’ai toujours eu ce style de jeu. J’aime feinter, percuter, dribbler. On me pointe souvent du doigt parce qu’on me trouve trop nonchalant, trop paresseux ou trop relax sur le terrain mais c’est mon style ! C’est en moi depuis tout petit. C’est ma manière d’être, de jouer, et même dans la vie courante, je suis ainsi. Je prends du plaisir comme cela. À la base, je suis un joueur qui fait jouer les autres et qui aime beaucoup combiner ».

Évoquant ses relations avec ses coéquipiers, Bertrand Traoré les trouve bonnes même s’il a des relations privilégiées avec certains en particulier.

Boukari OUEDRAOGO

