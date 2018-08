Tour du Faso 2018: Une incursion au Ghana et retour de la course contre-la-montre

18 PARTAGES Partager Twitter

Le Comité d’organisation de la 31e édition du Tour cycliste international du Faso s’est réuni le jeudi 16 août 2018 à Ouagadougou pour faire le point sur les préparatifs de cette compétition qui se tient du 26 octobre au 4 novembre 2018. Le Président de la Fédération Burkinabè de Cyclisme (FBC) Yasnémanégré Sawadogo a annoncé deux innovations majeures qui sont une incursion en territoire ghanéen et une étape de course contre-la-montre par équipe.

Deux innovations majeures au tour du Faso 2018 : la course contre-la-montre et une incursion au Ghana. C’est l’annonce faite par le comité d’organisation du Tour du Faso (TDF) 2018. En effet, deux étapes seront courues sur le territoire ghanéen. Il s’agit de la deuxième étape Manga-Bolgatanga longue (155 km) et la deuxième étape Bolgantaga-Pô (90km).

La 31e édition s’internationalise

C’est la deuxième étape la moins longue de cette 31e édition. « Cette incursion au Ghana est aussi un dispositif stratégique qui s’observe dans les Tours cyclistes et confère une dimension plus importante à l’épreuve. Nous aurons un nouveau public, un nouveau terrain et peut-être, nous y trouverons de nouveaux partenaires financièrs», a annoncé Yasnémanégré Sawadogo.

Le choix de Bolgatanga et du Ghana s’explique par la proximité avec la ville, les liens culturels et politiques entre les deux Etats. « On veut accompagner les différents projets qu’il y a en ce moment entre les deux pays », a expliqué le secrétaire permanent du Tour du Faso Rasmané Sawadogo. « Si on prenait vers la Côte d’Ivoire, on aurait pris trois à quatre jours. C’est pourquoi, on a pris le Ghana pour éviter les longs transbordements », a expliqué à son tour Abdoulaye Tao président de la commission technique.

Le retour du contre-la-montre

La deuxième innovation est le retour de la course contre la montre par équipe qui était déjà prise en compte lors des premières éditions du Tour du Faso. Il s’agit de la 6e étape Sabou-Koudougou sur une distance de 31 km, la plus courte. Selon Yasnemangéré Ouédraogo, la prise en compte de la course contre la montre « apparaît incontournable » pour une compétition qui veut grandir.

Dans l’ensemble, le Tour du Faso va se courir sur 10 étapes avec le top départ Ouagadougou-Manga longue de 105 km le 26 octobre 2018. La dernière étape de dispute le 4 novembre en Zorgho et Ouagadougou (127,4Km) avec un circuit fermé à Ouagadougou.

1190,9km à parcourir en 10 étapes

La 7e étape Orodara-Bobo Dioulasso (122km) compte également un circuit fermé à l’intérieur de la ville. La Huitième étape Ouagadougou-Boromo (176km) est la plus longue de ce Tour du Faso 2018. La distance totale à parcourir en 10 jours est de 1190,9 km. La caravane va traverser huit régions (Centre, Centre-Sud, Nord, Centre-Ouest, Haut-Bassins, Boucle du Mouhoun, Centre-Nord, Plateau Central) et un pays membre. La distance de transbordement est 1080 km. Le Benin, la Côte d’Ivoire, le Togo, le Niger, le Ghana, la RD Congo, une équipe hollandaise et allemande ont confirmé leur participation.

Cependant, le comité d’organisation attend des pays comme le Maroc et l’Érythrée tandis que l’Angola est en train de négocier sa participation à cette 31e édition. Une deuxième conférence de presse est prévue pour faire un point sur la participation des équipes et les derniers détails de l’organisation.