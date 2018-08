Aviation : Ethiopian Airlines désignée meilleure compagnie en Afrique

0 PARTAGES Partager Twitter

La compagnie aérienne Ethiopian Airlines affiche un succès record pour l’exercice 2017/2018 selon un communiqué parvenu à Burkina24.

Ethiopian Airlines, le plus grand groupe aérien d’Afrique, a annoncé avoir réalisé de belles performances au cours de l’exercice 2017-2018. La compagnie aérienne a affiché des taux de succès dans les domaines financier, commercial, opérationnel ainsi que dans le domaine du service à la clientèle.

Au cours de l’exercice 2017/2018, Ethiopian s’est dotée de 14 nouveaux avions supplémentaires, a ouvert huit nouvelles destinations internationales, à savoir Genève (Suisse), Chicago (USA), Bahreïn, Kaduna (Nigeria), Buenos Aires (Argentine), Kisangani et Mbuji-Mayi (République Démocratique du Congo) et Nosy-Be (Madagascar).

Egalement, le nombre de passagers transportés a augmenté de plus de 21%, dépassant la barre des 10 millions pour la première fois dans l’histoire de la compagnie aérienne et atteignant 10,6 millions de passagers.

Ethiopian Airlines désignée meilleure compagnie aérienne en Afrique

Aussi, le fret transporté a augmenté de plus de 18% par rapport à l’exercice précédent pour atteindre 400 339 tonnes. Les revenus d’exploitation d’Ethiopian Airlines ont augmenté de plus de 43 % par rapport à l’exercice précédent pour culminer à 89,1 milliards de birr éthiopiens (ETB) et le bénéfice net s’élève à 6,8 milliards d’ETB.

Par ailleurs, au cours de l’exercice, la compagnie aérienne a reçu pour la première fois de son histoire une note de 4 étoiles de SKYTRAX, la principale organisation de notation du service à la clientèle dans l’industrie du transport aérien, ce qui la place en égalité avec les autres compagnies aériennes mondiales.

Ethiopian a également été désignée par SKYTRAX meilleure compagnie aérienne avec la Meilleure Classe affaires et Meilleure Classe économique en Afrique. Ethiopian a atteint et dépassé le 100e avion en service au cours de l’année, devenant ainsi la première compagnie aérienne africaine de l’histoire à le faire.

« Ce fut une année exceptionnelle pour Ethiopian, avec des performances record dans les domaines financier, opérationnel, commercial et du service à la clientèle. Cette performance historique est d’abord et avant tout due à l’engagement, au travail acharné et à la compétence de mes 16 000 collègues », a fait savoir Tewolde GebreMariam, directeur général du groupe Ethiopian Airlines, selon le communiqué.

En rappel, la flotte d’Ethiopian comprend des avions ultra-modernes tels que l’Airbus A350, le Boeing 787, le Boeing 777-300ER, le Boeing 777-200LR, le Boeing 777-200 Freighter et le Bombardier Q-400 à double cabine.

Synthèse de Jules César KABORE

Burkina 24