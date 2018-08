Le Président du Ghana lance un prix panafricain pour la promotion de l’innovation en vue d’atteindre les ODD

1 PARTAGES Partager Twitter

Le Président du Ghana, Nana Akufo-Addo, par ailleurs co-président du Groupe d’avocats éminents pour les Objectifs de développement durable, à lancé le 15 août 2018, un prix panafricain pour la promotion de l’innovation en vue d’atteindre les Objectifs de Développement Durable.

Ce prix, intitulé « L’Afrique Innove pour les ODD (Africa Innovates for the SDGs) », mettra l’accent sur les innovateurs ODD et sensibilisera l’opinion sur leur travail et leur impact. Ouvert à des innovateurs venant de tous les pays d’Afrique, L’Afrique Innove pour les ODD identifiera et récompensera des innovations africaines exceptionnelles qui aspirent à apporter des solutions efficaces aux défis majeurs liés aux Objectifs de Développement Durable. Cinq lauréats se verront remettre le grand prix de l’Innovation et leur travail sera magnifié et mis en exergue devant des instances internationales, une occasion unique pour eux de réussir à davantage déployer l’impact de leur travail.

« Aujourd’hui, partout à travers notre continent, de remarquables esprits africains continuent encore de résoudre des problèmes cruciaux dans leurs propres communautés et ce prix offre une nouvelle plate-forme qui permettra de les identifier, les primer et leur donner l’occasion de faire évoluer leurs innovations qui entrent dans le cadre de l’atteinte des ODD au profit des populations du continent. Je saisis cette occasion pour faire appel à tous les jeunes du continent, le secteur privé, les organisations de la société civile, les associations communautaires et tous les innovateurs sociaux du continent à participer activement à cette initiative opportune », a déclaré le Président Akufo-Addo.

Le Président Akufo-Addo, en sa qualité de coprésident du Groupe d’avocats éminents pour les ODD, a pour mission d’appuyer le Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies dans ses efforts qui visent à insuffler l’élan et l’engagement nécessaires qui aideront à atteindre les ODD d’ici à l’horizon 2030, en œuvrant ainsi à la promotion du programme de développement durable universel, à la sensibilisation sur la nature inclusive des ODD et enfin, au plaidoyer pour un engagement indéfectible de nouvelles parties prenantes dans la mise en œuvre de ces objectifs. Le Groupe de travail sur les ODD logé au Cabinet du Président du Ghana est l’entité qui assiste le Président dans ces fonctions.

« L’Afrique Innove pour les ODD » acceptera les candidatures jusqu’à la date limite du 7 septembre 2018. Les candidats éligibles à cette compétition sont des citoyens d’un des pays du continent ou des personnes ayant résidé sur un des pays africains pendant au moins trois années consécutives et tous âgés de 18 ans au moins. Un des objectifs de la création de ce Prix réside dans la recherche de solutions uniques, nouvelles et innovantes qui contribuent de manière efficace et diligente à un ou plusieurs Objectifs de Développement Durable de l’ONU. Les solutions doivent au préalable avoir été soumises à une évaluation sur leur impact, ou avoir apporté la preuve de leur impact et disposer du potentiel nécessaire qui permet de créer un impact significatif sur la société et plus particulièrement sur des groupes communautaires élargis.

Pour participer à ce concours ou en obtenir plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.AfricaInnovates4sdgs.com.

Le prix est mis en œuvre par l’organisation à but non lucratif Reach for Change, qui organise et supervise avec succès depuis 2012 des concours d’innovation, met en place des accélérateurs et des incubateurs à travers toute l’Afrique, avec comme ambition d’œuvrer à la promotion de l’innovation africaine et de l’esprit d’entreprise.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU Burkina24 Source: APO Group pour Reach for Change