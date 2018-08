Un salon pour débattre de l’avenir de la coopération au Burkina

0 PARTAGES Partager Twitter

Du 6 au 10 décembre 2018, Ouagadougou abritera la première édition du Salon international de la coopération pour le développement (SICOD). Ce salon entend apporter un coup de pouce à la gestion participative des actions de coopération afin de tracer les sillons d’un développement inclusif et durable du Burkina Faso.

Le Salon international de la coopération pour le développement (SICOD) est une initiative du réseau africain de journalistes et communicateurs, IJACOD. Il vise à poser le débat sur les stratégies de communication des actions de coopération pour le développement au Burkina Faso.

Le SICOD se veut une tribune d’échanges et de partages d’expériences entre acteurs de la coopération pour le développement. Il s’agit également d’un espace de promotion des collectivités territoriales du Burkina Faso.

Le salon international annoncé, selon Jean-Victor Ouédraogo, Coordonnateur de l’initiative des journalistes africains pour la coopération et le développement (IJACOD), sera une occasion pour les différents acteurs de la coopération décentralisée, bilatérale et multilatérale de débattre sur l’évolution de la coopération au Burkina Faso et de réfléchir à une meilleure visibilité par la communication des actions de coopération pour le développement du pays.

Il explique que le SICOD vise à promouvoir notamment le devoir de redevabilité des bénéficiaires, d’interpeller les gouvernants sur la bonne gestion des fruits de la coopération, susciter de nouveaux partenariats avec les PTF, promouvoir des productions médiatiques de qualité sur la coopération, et contribuer au rayonnement international du « Pays des Hommes intègres ».

Des ateliers de réflexions, des partages d’expériences sur les actions de coopération, des formations, des caravanes de presse, une journée de promotion et de récompenses des meilleures actions de coopération, telles sont entre autres les différentes articulations qui vont meubler la première édition du SICOD du 6 au 10 décembre 2018 à Ouagadougou.

Noufou KINDO

Burkina 24