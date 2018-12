Burkina : Les responsables de communication se liguent

10 PARTAGES Partager Twitter

Un nouveau-né dans le monde de la communication. La Ligue nationale des directeurs, conseillers et chargés de communication et de marketing, (LIDICOM) a été présentée ce samedi 8 décembre 2018.

Portée sur les fonts baptismaux le 18 mars 2018, la LIDICOM a pour but de cultiver l’excellence dans la gestion de la communication et du marketing. Etant une alliance professionnelle apolitique et à but non lucratif , elle a pour ambition de réunir en son sein l’ensemble des communicateurs institutionnels et tous les cadres occupant les fonctions de directeurs, conseillers ou chargés de communication et/ou de marketing.

Avec des professionnels aguerris, la LIDICOM se veut également un “think tank” pour les structures privées, étatiques, militaires, paramilitaires, diplomatiques, etc., a laissé entendre le président Sougrinoma Ibrahim Guigma.

Pour atteindre ses objectifs qui sont, entre autres, promouvoir l’excellence dans la gestion des structures et des personnalités, renforcer les capacités des professionnels de la communications ou favoriser la création d’un vaste réseau de partage d’expérience et de bonnes pratiques entre professionnels des secteurs de la communication et du marketing, la LIDICOM s’est assignée la tâche d’organiser des missions de plaidoyer, de développer divers programmes de formation et de renforcement de capacités à l’endroit de ses membres, travailler avec des associations soeurs.

Avec un mandat de 4 ans renouvelable une seule fois, le bureau comporte 9 membres.

Pour annoncer son existence, la ligue a été reçue, le 02 octobre 2018 par le ministre de la communication et des relations avec le parlement, Remis Fulgance Dandjinou, a rappelé le président de la LIDICOM, Sougrinoma Ibrahim Guigma. Bien avant, elle a été reçue par les responsables du Conseil supérieur de la communication (CSC) et par Publicitaires associés, a-t-il ajouté.

“Peut être membre toute personne volontaire intervenant dans les métiers de la communication et du marketing, jouissant de ses droits civiques et moraux sans distinction de race, de sexe ni de religion et qui adhère à ses objectifs”, a précisé le président.

Selon lui les projets pour l’année 2019 sont en préparation et seront revélés très bientôt.

Dahmata ILBOUDO (stagiaire)

Burkina 24