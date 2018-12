Tournoi UFOA/B : Séraphin Dargani justifie la contreperformance des Etalons U20

2 PARTAGES Partager Twitter

Les Étalons U20 ont perdu leurs deux premiers matchs du tournoi de l’Union des fédérations ouest africaines (UFOA) de la zone B. Les Étalons juniors ont perdu 2 à 0 contre le Sénégal lors de leur premier match avant de s’incliner contre le Mali par le score de 1 à 0 lors de la deuxième rencontre avant d’affronter le Togo pour le dernier match. Pour le coach des Étalons U20 Séraphin Dargani, certains joueurs retenus ont montré qu’ils n’avaient pas le niveau.

La qualité des joueurs : « Ce qu’il faut retenir, c’est qu’on a certains joueurs qui n’ont pas le niveau, qui physiquement ne sont pas encore prêts pour une compétition pareille. Ensuite, on a gagné avec quelques bons éléments qui ont donné satisfaction au niveau de ce tournoi. Cela fait un plus dans notre effectif pour aller représenter le Burkina Faso à la CAN du Niger en 2019. On n’a pas amené des joueurs qui ne sont pas bons. Pour savoir qu’un joueur n’est pas bon, il faut le voir dans un match comme celui-là ».

Pourquoi des joueurs qui n’ont pas le niveau : « Quand on est ensemble on fait les entraînements, ils sont bons. Ils nous font des prouesses. Sinon pourquoi prendre expressément de mauvais joueurs pour venir ? Ça n’existe pas. Aucun entraîneur ne va faire ça. On a pris des joueurs, on a estimé qu’ils sont bons. Ils nous ont démontré là-bas qu’ils sont bons. Ils ont joué contre l’AS Douanes qu’on a laminée. On a joué contre l’ASFA Yennenga, une équipe de première division, on l’a malmenée. On a joué contre l’Etoile Filante de Ouagadougou (EFO), une équipe de première division. On a bien joué. Donc, ils sont au niveau ».

L’enjeu des compétitions international : « Le niveau international, on vient à l’extérieur, il y a le drapeau, on chante la main sur le cœur, ça devient autre chose. Ça fait une augmentation de stress. Ça fait d’autres éléments qu’on n’a pas quand on joue les matchs à la maison. Tout cela fait qu’on voit des gens qui ont tremblé. On a vu un de nos défenseurs centraux qui ont brillé lors de nos matchs amicaux à Ouagadougou, c’est là-bas qu’on l’a pris. Quand on l’a vu, on a dit : « il est junior ? » on nous a répondu « oui, il est junior ». On a nous a montré son passeport. Au premier match, il nous a démontré que ça ne va pas du tout. Il a mouillé comme on le dit.

Il ne faut pas voir les défaites, il ne faut pas voir les résultats des matchs. (…) Par rapport à la prestation des joueurs, je ne suis pas du tout content. Je remercie Dieu parce que cette compétition m’a permis de voir les joueurs d’entraînements et ceux de matchs. Ils ont facilité ma tâche. Beaucoup se sont éliminés d’eux-mêmes par rapport à leur performance d’ici ».

Le choix des joueurs de D3 : « Parce qu’eux, ils jouent. Le monsieur qui est en junior et qui est en D1 à l’ASFA Yennenga et à l’EFO, eux ils cirent le banc. Même à l’entraînement, ils cirent le banc. C’est quand le vendredi soir, quand il y a le match samedi, on les met pour reposer les joueurs qui vont jouer les matchs de la semaine. Sinon, ils ne jouent pas ! Voilà ! S’ils ne jouent pas, c’est parce qu’ils n’ont pas le niveau là-bas. Là-bas, il y a des séniors ».

Boukari OUEDRAOGO

Burkina24