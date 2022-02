FONAFI : Le DG dénonce une « usurpation de l’identité » de l’institution

Ces usurpateurs alimentent ces plateformes pirates en travestissant les informations de la page Facebook du FONAFI dont ils utilisent parfois le nom et le logo comme identifiants en vue d’appâter et d’escroquer les demandeurs de financements. Leur démarche consiste par ailleurs à entreprendre des conversations ciblées en se faisant passer pour le Directeur Général du FONAFI alors qu’il n’en est rien.

Nous rappelons aux acteurs intéressés par la question de l’inclusion financières et à nos bénéficiaires potentiels que nous n’avons qu’une seule page Facebook consultable à l’adresse @fonafiburkina et que les pages telles que« 𝗟𝗖𝗣𝗔 𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲 » et « 𝗙𝗼𝗻𝗮𝗳𝗶 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲 » n’ont aucun rapport avec 𝗹𝗲𝘀 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗱𝘂 𝗙𝗼𝗻𝗱𝘀 𝗡𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗜𝗻𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗲 (𝗙𝗢𝗡𝗔𝗙𝗜).