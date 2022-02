Lancement du prix de poésie Jacques Prosper BAZIE 2022

0 Partages Partager Twitter

Le Centre International de Recherches et de Créations Artistiques (CIRC’ART) a le plaisir de porter à la connaissance des jeunes passionnés de poésie qu’il organise, dans le cadre du Festival des Arts Poétiques de Ouagadougou (FAPO) prévu du 13 au 21 mai 2022 à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou, un concours de poésie intitulé Prix de Poésie Jacques Prosper BAZIE, édition 2022.

Le concours consacre la meilleure œuvre de poésie lors du Festival.

Vous avez entre 17 et 30 ans, vous avez la passion de la poésie, vous rêvez d’être lus et publiés, le Prix de Poésie Jacques Prosper BAZIE vous est destiné.

Le règlement intérieur du concours détaille les conditions de participation. Consultez-le sur la page Facebook « Circ’art BF » du Centre afin de postuler.

Les dossiers de candidature devront parvenir au CIRC’ART, uniquement par voie électronique à l’adresse email [email protected] au plus tard le mardi 29 mars 2022 à 23H59.

Pour toute information complémentaire, contacter le CIRC’ART :

Page Facebook : « Circ’art BF »

Email : [email protected]

Téléphone : (+226) 78 21 99 78 / (+226) 76 53 80 97 / (+226) 70 48 65 39.

Ouagadougou, le 19 février 2022

Le Coordonnateur

Aboubakar SANFO

REGLEMENT INTERIEUR DU PRIX DE POESIE JACQUES PROSPER BAZIE 2022

PREAMBULE

Le Centre International de Recherches et de Créations Artistiques (CIRC’ART) institue, dans le cadre du Festival des Arts Poétiques de Ouagadougou (FAPO), un concours de poésie dénommé « Prix de Poésie Jacques Prosper BAZIE » en abrégé PRIPOJAP. Il met en compétition les jeunes auteurs passionnés de poésie âgés de 17 à 30 ans ressortissants du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Niger, du Bénin, du Mali et du Togo.

TITRE I : OBJET DU CONCOURS

Article 01 : Le Prix de Poésie Jacques Prosper BAZIE vise à contribuer à la formation aux différentes expressions poétiques des jeunes auteurs de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest.

Article 02 : Le concours consacre la meilleure œuvre de poésie lors du Festival des Arts Poétiques de Ouagadougou.

TITRE II : PARTICIPATION

CHAPITRE 1 : CONDITIONS D’INSCRIPTION

Article 03 : Le Prix de Poésie Jacques Prosper BAZIE est ouvert aux jeunes auteurs âgés de 17 à 30 ans et n’ayant encore aucune production ou publication professionnelle à leur actif, aux scolaires et étudiants.

Article 04 : Un appel à candidatures est publié à chaque édition pour susciter la participation du public cible.

Article 05 : Il est exigé d’avoir déjà rédigé cinq (05) textes (poèmes).

Article 06 : Les textes proposés n’auront antérieurement fait l’objet d’aucune publication assortie d’un contrat d’édition.

Ils n’auront pas été primés antérieurement par un autre jury.

Article 07 : Chaque participant garantit l’originalité du texte dont il est l’auteur.

Tout emprunt à des textes déjà publiés, y compris dans des journaux ou des magazines, ou diffusés sur Internet, devra être expressément signalé.

Article 08 : Les inscriptions se font uniquement en ligne à l’adresse mail [email protected] du CIRC’ART.

Article 09 : La participation au concours est gratuite.

CHAPITRE 2 : DOSSIER D’INSCRIPTION

Article 10 : Les dossiers de candidature seront recevables uniquement par mail à l’adresse [email protected] au plus tard le 29 mars 2022 à 23H59.

Article 11 : L’objet du mail devra être : « Candidature Prix Jacques Prosper Bazié 2022 ».

Le corps du mail comprendra les nom et prénom(s) du candidat et son pays.

Article 12 : Le dossier de candidature doit comporter les éléments suivants :

Le fichier Word comportant les cinq (05) textes exigés ;

une copie de la carte nationale d’identité ou de la carte scolaire ;

quelques renseignements sur l’auteur : statut (lycéen, étudiant, salarié, etc.), numéro de téléphone (fixe et/ou portable), adresse postale et adresse électronique.

Les dossiers incomplets ne seront pas retenus.

CHAPITRE 3 : PRESENTATION DES TEXTES

Article 13 : Tous les poèmes du candidat devront être présentés en un seul fichier Word. Le fichier devra être renommée, sans accent ni espace, comme suit :

NOM_Prenom _Candidature_Pays_PRIPOJAP_2022

Exemples : SANFO_Aboubakar_BurkinaFaso_PRIPOJAP_2022

Article 14 : Chaque candidat devra adresser cinq (05) textes en vers ou en prose.

Chaque texte comportera deux (02) pages au maximum.

Il sera composé en Times New Roman, corps 12, interligne 1,5, marges de 2.5 cm (haut/bas/gauche/droite).

Pour en respecter l’anonymat, le texte ne doit porter ni le nom de l’auteur, ni sa signature, ni illustration, ni aucun signe distinctif.

Article 15 : Les textes non conformes au règlement intérieur seront refusés.

TITRE III : DEROULEMENT DU CONCOURS

Article 15 : A la suite de la réception des manuscrits, un jury procédera à une présélection de vingt (20) auteurs qui prendront part à un atelier d’écriture de poésie et à la phase finale du concours durant le Festival des Arts Poétiques de Ouagadougou (FAPO) organisé par le Centre International de Recherches et de Créations Artistiques (CIRC’ART) du 13 au 21 mai 2022 à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso.

Article 16 : Le jury est souverain. Il n’est pas tenu de décerner un prix si la situation l’exige. Les délibérations du jury sont sans appel.

TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

Article 17 : L’organisation pratique du Prix Jacques Prosper BAZIE est assurée par le Centre International de Recherches et de Créations Artistiques.

Article 18 : Le CIRC’ART ne peut être tenu responsable de tout problème lié au déroulement du concours, qu’il s’agisse d’une erreur humaine, informatique ou de quelque autre nature.

En cas de force majeure, définie comme tout événement imprévisible, irrésistible et résultant de circonstances extérieures à l’organisateur, le CIRC’ART se réserve le droit de modifier le présent règlement intérieur, de reporter ou d’annuler le concours.

Le CIRC’ART se réserve également le droit de reporter ou d’annuler le concours si les circonstances l’exigent.

Sa responsabilité ne saurait être engagée du fait de ces modifications.

Article 19 : Le CIRC’ART peut modifier le présent règlement intérieur, mais il est tenu de porter les modifications à la connaissance du public.

Article 20 : Le présent règlement intérieur est soumis au droit du Burkina Faso. Toutes contestations susceptibles de naître entre l’organisateur qu’est le CIRC’ART et les candidats sont soumises aux juridictions compétentes.

Article 21 : Les textes soumis restent la propriété de leurs auteurs.

Article 22 : Pour toute information complémentaire relative au concours, contacter le CIRC’ART :

Page Facebook : « Circ’art BF »

Email : [email protected]

Téléphone : (+226) 78 21 99 78 / (+226) 76 53 80 97 / (+226) 70 48 65 39.

Ouagadougou, le 19 février 2022

Le Coordonnateur

Aboubakar SANFO