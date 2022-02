Ibrahima Maïga et Anaïs Drabo aux côtés des déplacés internes de Pazani

Les responsables de l’association Hope Isis ont offert des dons aux femmes déplacées internes à Pazani dans l’arrondissement N° 9 de Ouagadougou, ce lundi 21 février 2022. Le don est composé de sacs de riz, de bidon d’huile, de savon et de vêtements. Cette activité était placée sous le parrainage de Ibrahima Maïga, président d’honneur du mouvement Sauvons le Burkina.

Il est 10H16, ce lundi 21 février 2022 sur le site des déplacés internes à Pazani. Anaïs Drabo, présidente de l’association Hope Isis, et Ibrahima Maïga, président d’honneur du Mouvement sauvons le Burkina font leur arrivée. Après que la présidente de l’association ait pris la parole pour expliquer l’objet de la rencontre, le parrain de l’activité, Ibrahima Maïga, s’exprime.

« C’est l’émotion que j’ai quand je me retrouve dans ces genres de situation. Je suis quelqu’un de très émotionnel. Je n’arrive pas à me contenir. Ceux que nous appelons déplacés internes, ce sont nos mères, nos sœurs, nos tantes. Aujourd’hui les gens sont dans d’autres débats. On demande à l’armée de reconquérir les territoires. Plutôt de rester dans des débats stériles, c’est maintenant qu’on doit commencer à réfléchir à comment aider ceux qui sont dans le besoin », a-t-il relaté, larmes aux yeux.

Après 1,07 minute, il n’a pas pu terminer son propos et a rebroussé chemin, sans assister à la remise du don proprement dite.

Anaïs Drabo, présidente de l’association Hope Isis, a fait savoir que ce don est une interpellation aux nouvelles autorités sur l’urgence de venir en aide aux personnes déplacées internes dans la ville de Ouagadougou.

« C’est une interpellation à nos nouvelles autorités qu’il y a un problème qui existe depuis. Des déplacés internes sont à Ouagadougou et qui sont oubliés. Ils ont été sommés de repartir chez eux depuis 2019, qui ont refusé de repartir et qui ne sont pas pris en compte. En attendant la reconquête du territoire, nous informons nos nouvelles autorités en les invitant de voir comment prendre en compte ces déplacés internes abandonnés », a-t-elle indiqué.

Safoura Sawadogo (nom fictif), représentante des bénéficiaires, s’est dit comblée de recevoir ce don. Elle a profité souligné le manque d’eau sur le site d’accueil et demande que d’autres personnes de bonne volonté leur viennent en aide.

