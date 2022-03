Le collectif de hackers « Anonymous » entre en cyberguerre contre la Russie

En 2022, la cyberguerre est devenue une véritable composante de la guerre. Le gouvernement russe en a conscience et c’est justement pour cette raison que des cyberattaques ont été menées contre les sites web gouvernementaux en Ukraine avant l’invasion à plusieurs reprises.

Le 24 février 2022, le jour où Vladimir Poutine a déclaré la guerre à l’Ukraine, le célèbre collectif de hackers Anonymous a annoncé à son tour qu’il entrait en cyberguerre contre la Russie. L’annonce a été faite sur Twitter, par l’un des comptes les plus suivis du collectif.

Cette lutte pourrait s’intensifier dans les prochains jours. Aux côtés de l’Union européenne, les Américains envisagent eux aussi de prendre part à cette cyberguerre pour aider l’Ukraine à se défendre.

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine

