Conseil d’Etat : Le Premier Président Jean-Baptiste Ouédraogo a prêté serment

La cérémonie de prestation de serment et d’installation du Premier président du Conseil d’Etat, Jean-Baptiste Ouédraogo et du Commissaire du gouvernement du Conseil d’Etat, Wendyam Kaboré, a eu lieu ce lundi 28 mars 2022 à Ouagadougou. Le premier ministre, Albert Ouédraogo, était présent à la Cour de cassation.

Nommé à la tête de la juridiction supérieure de l’ordre administratif, le Premier Président du Conseil d’Etat, Jean-Baptiste Ouédraogo, a prêté serment à exercer ses fonctions dans le strict respect de la Constitution et en toute indépendance, ce lundi 28 mars 2022.

Les dossiers qui trainaient dans les tiroirs, il faut qu’on les fasse sortir.

« Je mesure l’ampleur de la charge qui m’attend. C’est la raison pour laquelle j’ai des attentes aussi bien de ma personne que de tout le personnel du Conseil d’Etat. Ainsi, à mon niveau, je veillerai à ce que le traitement des dossiers et la rédaction des arrêts rendus se fassent dans les meilleurs délais.

Mes priorités, c’est de faire fonctionner le conseil notamment faire sortir le maximum de dossiers. Les dossiers qui trainaient dans les tiroirs il faut qu’on les fasse sortir. Les décisions qui n’étaient pas rendues il faut qu’on les rédige et qu’on les mette à la disposition des justiciables. Ma seule boussole sera l’application de la loi », a indiqué le nouveau Premier président du Conseil d’Etat.

A l’endroit du personnel magistrat du Conseil d’Etat, il a souhaité la loyauté, le don de soi, l’esprit d’équipe pour mieux trancher sur les litiges.

Notre boussole c’est le justiciable.

Egalement, la commissaire du gouvernement au conseil d’Etat, Wendyam Kaboré, a été officiellement installée ce jour. « Notre boussole c’est le justiciable. On doit sentir donc que les dossiers sortent avec célérité. Nous sommes la dernière juridiction (NDLR : de l’ordre administratif) », a-t-elle déclaré.

A noter que le Conseil d’Etat est la juridiction la plus élevée de l’ordre administratif. Il comprend des membres magistrats et des membres non magistrats. Il est composé, entre autres, d’un premier Président, de Présidents de chambre, de conseillers, d’un commissaire du gouvernement, d’un premier commissaire, d’un secrétaire général, d’un greffier en chef et parquets. Le Conseil d’Etat a une fonction juridictionnelle et consultative.

En rappel, le Conseil d’Etat proclame le résultat définitif des élections locales. En matière consultative, le Conseil d’Etat donne son avis sur les projets de lois, d’ordonnances et de décrets qui lui sont soumis par le gouvernement. Il existe au Burkina Faso vingt-six Tribunaux Administratifs.

Jules César KABORE

Burkina 24

