Iron Biby promet de soulever 230 kilos le 2 avril, au nom de la Patrie

0 Partages Partager Twitter

Ce samedi 2 avril 2022, le Burkinabè champion du monde de Log lift Iron Biby remet son titre en jeu, en terre britannique. Cette année, 14 autres athlètes affronteront le champion pour espérer arracher le titre. L’information a été donnée ce mardi 29 mars 2022, par l’athlète lui-même avec le soutien et l’accompagnement de Canal+ Burkina.

La suite après cette publicité

Le samedi 18 septembre 2021, en Écosse, l’athlète Cheick Al Hassan Sanou alias Iron Biby devenait « l’homme le plus fort du monde » en soulevant une charge de 229 kg. Ce mardi 29 mars 2022, celui-ci a annoncé remettre sa couronne en jeu le 2 avril 2022 en Angleterre précisément à Leeds.

Une compétition à prendre au sérieux pour l’athlète burkinabè, car selon ses propos, elle sera l’occasion pour lui de tenter la barre de 230 kg. « En tant que champion, je pars avec une pression énorme et cela m’a permis de travailler super dur. Souvent pour un champion, ça peut mettre 4 ans pour augmenter 1 kg du poids soulevé. Avec mes blessures, l’objectif c’est déjà de rentrer avec le trophée. Au-delà de cela, j’aimerais bien ajouter 1 kg et soulever 230 Kg », a-t-il annoncé.

Cette année, 14 autres athlètes seront en lice pour la couronne. Un défi « énorme » à relever sans aucune autre issue, à écouter Iron Biby. « Chacun s’entraine dans son pays, et c’est sûr qu’ils veulent tous le titre et ils le disent tous. Actuellement je n’ai pas d’information sur mes adversaires, mais je connais tout le travail que j’ai fourni et le jour- j nous le dira. En tant que champion de l’année passée, il y a plus de pression. Mais j’ai une bonne équipe, et le résultat sera au soir du 2 avril. Vu la situation de mon pays, je me dis que je suis obligé de ramener cette couronne au pays », a-t-il promis.

Pour le recordman de Log Lift, le soutien dont il a bénéficié en septembre 2021, qui lui a valu le sacre est toujours d’actualité et cela malgré la disparition de son illustre père. « Je sais que papa est toujours avec moi et ça me donne cette force que j’ai utilisée en septembre dernier et je sais que cette force est toujours en moi. Je suis un croyant et je sais que quand on met cette foi devant, tout est possible », a-t-il ajouté.

L’annonce de ce rendez-vous s’est tenue dans les locaux de Canal +Burkina. Une autre forme de soutien, selon son directeur général Jonathan Lett. « Nous sommes très fiers de recevoir l’athlète dans nos locaux. Ce qu’on apporte au champion, c’est d’ailleurs comme tout Burkinabè, c’est notre soutien, notre accompagnement. Nous sommes en discussion pour les droits de diffusion de l’événement pour les éditions à venir », a-t-il poursuivi.

Iron Biby est le premier Burkinabè à figurer dans le Guinness Book des records, en 2018 d’abord puis en 2019, en soulevant 82 fois une personne de 60 kilos en une minute. Il est également « l’homme le plus fort au monde », et a aussi bien d’autres reconnaissances dans son tiroir… Bref, une fierté pour la jeunesse burkinabè et africaine !

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Écouter l’article