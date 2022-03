0 Partages Partager Twitter

Le président du Faso, le Lieutenant-Colonel Paul-Henri Damiba, a fait de nouvelles nominations au sein de l’armée burkinabè.

La suite après cette publicité

Le capitaine Nana Pegdwendé Joachim est porté à la tête du Groupement de sécurité et de protection républicaine (GSPR). Le colonel Ouédraogo Jean est nommé Chef de la Division Personnel, le colonel Coulibaly Céleste Moussa Joseph devient Chef de la Division Opérations, et le colonel Ouédraogo Yves Patrick, chef de la Division Formation.

Quant aux colonels Nikiema Théophile et Boukouma Mamadou, ils sont respectivement nommés Chef de la Division Etudes et Prospective, et Chef de la Division Chancellerie et Législation.

Plusieurs chefs de corps ont également été nommés. Le chef de bataillon Sawadogo Wendyam Abdel Rachid est le nouveau Chef de Corps du Trentième Régiment d’Appui et de Soutien (30e RCAS) et le chef de bataillon Sawadogo Issiaka, le nouveau Chef de Corps de l’Académie Militaire Georges Namoano (AMGN).

Le commandant Traoré Mamadou quant à lui devient le Chef de Corps de Bataillon du Train, le chef de bataillon Ouédraogo Moumouni Chef de Corps du Onzième Régiment d’Infanterie Commando (11° RIC) et le chef de Bataillon Tapsoba Ange Patrick, chef de Corps du Trente et unième Régiment d’Infanterie Commando (31°RIC).

Les capitaines Traoré Ibrahim et Méda Marcel sont respectivement nommés Chef d’Artillerie (RA) et Chef de Corps du Dixième Régiment de Commandement d’Appui et de Soutien (10e RCAS).

(Sources : Décret présidentiel en date du 25 mars 2022 et Lefaso.net)

Écouter l’article